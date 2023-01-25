Имбирный пряник: пошаговый рецепт от Елизаветы Глинской

Судья «МастерШеф»-9 Лиза Глинская поделилась рецептом имбирного пряника, чтобы и вы могли радовать себя этим вкусным блюдом. Пошаговый рецепт имбирного пряника найдете в материале.

Ингредиенты:

Тесто:

Айсинг:

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Приготовление:

В сотейник засыпать 100 г сахара. Довести до состояния темно-коричневой карамели.

Снять с огня, залить кипяток.

Добавить 150 г сахара, сливочное масло и мед, поставить на слабый огонь, чтобы сахар полностью растворился.

Снять с огня. Оставить массу на 10 минут, чтобы она немного остыла, добавить соду, перемешать.

Добавить желтки. Температура не должна превышать 60 градусов, иначе получится карамельный омлет.

Гвоздику, бадьян и кардамон пробить с помощью комбайна с ножами и просеять от крупных кусочков.

В чашу комбайна засыпать муку, туда же залить подготовленную карамельную массу, добавить порошок корицы, имбиря, бадьяна, кардамона, гвоздики.

Замесить тесто, обернуть его пищевой пленкой и убрать в холодильник на 12 часов.

Отдохнувшее тесто достать из холодильника. Раскатать лист толщиной 0,8 – 1 см. Вырезать формочки. Выложить на пергамент.

Выпекать при температуре 175 градусов 12 – 15 минут.

После выпекания слегка прижать пряники противнем, чтобы верхняя часть пряника получилась гладкой и ее было удобно расписывать.

Готовим айсинг. Соединить в чаше комбайна сахарную пудру, белок и лимонный фреш, перемешать. Отправить айсинг в кондитерский мешок. Разрисовать пряник, как подскажет фантазия.