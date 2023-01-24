Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Як ти
Як ти
 Холостяк
Холостяк
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Супермама
Супермама
 Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
Все проекты
ua
МастерШеф

Сырники: рецепт от Владимира Ярославского

24.01.2023

Сырники – простое, полезное и очень вкусное блюдо. Также оно идеально подходит для легкого и питательного завтрака. Своим рецептом поделился судья «МастерШеф. Битва сезонов» Владимир Ярославский. Пошаговый рецепт приготовления сырников читайте в материале.

Сырники

Больше по теме: Пирожное «Шу»: рецепт от Ефима Кравченко

Ингредиенты:

  • творог (отжатый) 300 г 
  • яйца – 1 шт.
  • сахар – 25 г
  • мука – 50 г (2 больших ложки с горкой)

Приготовление: 

  1. Смешать творог, яйцо и сахар вилкой.
  2. Добавить муку и еще раз перемешать. 
  3. Выложить на доску или стол, присыпанный мукой. 
  4. Сформировать «колбасу», нарезать ножом и сформировать сырники. 
  5. Обжарить с обеих сторон до румяности, потом запечь в духовке. 
  6. Или дожарить еще по 1 разу с обеих сторон уже под крышкой. В этом случае не делайте изделия очень толстыми. 
  7. Подаем с тем, что вы любите сметана, варенье или сгущенное молоко.
  8. На фото так подаю у себя в ресторане.
Переглянути цей допис в Instagram

Приятного аппетита!

Источник: фото взяты с Instagram yaroslavskyi_vova

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
чизкейк
МастерШеф

Чизкейк «Нью-Йорк»: рецепт от Татьяны Литвиновой

 лазанья рецепт
МастерШеф

Лазанья: рецепт от Владимира Ярославского

 Сырники: пошаговый рецепт
МастерШеф

Глинтвейн от Татьяны Литвиновой

 Сырники: пошаговый рецепт
МастерШеф

Песочное тесто от Елизаветы Глинской

 «Орешки со сгущенкой»: рецепт от Лизы Глинской
МастерШеф

«Орешки со сгущенкой»: рецепт от Лизы Глинской

 салат цезарь, салат цезарь рецепт, рецепт салата цезарь, как приготовить салат цезарь, салат цезарь от екатерины великой
МастерШеф

Салат «Цезарь» от Екатерины Великой
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить