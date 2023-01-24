Глинтвейн: пошаговый рецепт от Татьяны Литвиновой

Глинтвейн от Татьяны Литвиновой

Создать хорошее настроение и расслабиться можно не только под интересный фильм или в шумной компании. Атмосферу создает и популярный зимний напиток — глинтвейн! Пошаговый рецепт глинтвейна от Татьяны Литвиновой найдете в материале.

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Ингредиенты:

Сок вишни (или винограда, смородины, черники) — 500 мл

Красное сухое вино — 500 мл

Чернослив — 3—4 шт.

Курага — 4—5 шт.

Имбирь — 4 см.

Инжир — 3 шт.

Апельсин с кожурой — 1/2 часть

Лимон с кожурой — 1/2 часть

Бадьян

Корица

Гвоздика

Чёрный перец — 2—3 горошины

Душистый перец — 2—3 горошины

Кардамон — 2—4 коробочки

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Приготовление:

Сок закипятить. Добавить все ингредиенты. Когда все закипит, влить вино, довести до кипения, снять с огня, укутать и дать настояться. Мед добавлять по вкусу, если понадобится, перед подачей. Перед употреблением разогревать.

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Приятного аппетита!

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