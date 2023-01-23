Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Як ти
Як ти
 Холостяк
Холостяк
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Супермама
Супермама
 Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
Все проекты
ua
МастерШеф

«Орешки со сгущенкой»: рецепт от Лизы Глинской

23.01.2023

Орешки со сгущенкой – идеальное лакомство для сладкоежек. Этот десерт напоминает вкус детства. Пошаговый рецепт «Орешков со сгущенкой» от судьи «МастерШеф. Профессионалы» Лизы Глинской читайте в материале.

«Орешки со сгущенкой»: рецепт от Лизы Глинской

 

Ингредиенты для теста:

  • желток – 60 г (3 желтка)
  • сахар – 100 г
  • ванильный сахар – по желанию
  • растопленное сливочное масло – 200 г (82% и выше)
  • сода – ⅓ ч. л.
  • уксус или лимонный сок – 1 ч. л.  
  • соль – ⅓ ч. л.
  • мука – 400 г

Приготовление:

  1. Перемешать желтки с сахаром и растопленным сливочным маслом (теплым).
  2. Добавить соду с уксусом, муку с солью.
  3. Замесить тесто, можно руками. Долго вымешивать не нужно. Достаточно, чтобы мука увлажнилась.
  4. Сформировать из теста шарики по 5 г (размером с миндальный орех) и выпекать в электроорешнице, буквально 2–3 минуты.
  5. Некрасивый край можно подпилить теркой.
  6. Ненужный край взбить вместе с вареной сгущенкой, для начинки.

Ингредиенты для начинки:

  • вареное сгущенное молоко – 200 г
  • сливочное масло – 80 г
  • черный ром или ликер – 30 г (по желанию)

Приготовление:

  1. Взбить мягкое сливочное масло с вареным сгущенным молоком, добавить ром.
  2. Начинить орешки с помощью кондитерского мешка.
  3. Убрать в холодильник на ночь.
  4. Постараться за ночь не съесть все орешки.

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – lizaglinskaya

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
«Орешки со сгущенкой»: рецепт от Лизы Глинской
МастерШеф

Песочное тесто от Елизаветы Глинской

 салат цезарь, салат цезарь рецепт, рецепт салата цезарь, как приготовить салат цезарь, салат цезарь от екатерины великой
МастерШеф

Салат «Цезарь» от Екатерины Великой

 «Орешки со сгущенкой»: рецепт от Лизы Глинской
МастерШеф

Шарлотка «Антоновский мост»: рецепт от Евгения Клопотенко

 «Орешки со сгущенкой»: рецепт от Лизы Глинской
МастерШеф

Творожная запеканка: рецепт от Владимира Ярославского

 «Орешки со сгущенкой»: рецепт от Лизы Глинской
МастерШеф

Глинтвейн от Татьяны Литвиновой

 Салат с печеной хурмой «шарон» и козьим сыром
МастерШеф

Салат с печеной хурмой «шарон» и козьим сыром: рецепт от Владимира Ярославского
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить