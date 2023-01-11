Творожная запеканка: рецепт от Владимира Ярославского

Тщательно взбиваем блендером массу до глянцевого состояния, как йогурт. Не волнуйтесь, если она жидковата, как тесто на блины или даже оладьи. Это хорошо. Творог может быть суховат, тогда я добавляю еще немного молока — 25 г.