Творожная запеканка: рецепт от Владимира Ярославского
Творожная запеканка — полезное блюдо, которое можно приготовить на завтрак. Судья «МастерШеф» Владимир Ярославский поделился несколькими секретами его приготовления, чтобы достичь сбалансированного вкуса. Пошаговый рецепт творожной запеканки читайте в материале.
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Ингредиенты:
- творог 15% — 500 г
- сахар — 100 г
- ванильный сахар — 10 г
- манная крупа — 40 г
- молоко — 275 г
- сливки — 150 г
- большие яйца — 2 шт.
- черный изюм — 125 г
Способ приготовления: ⠀
- Взбиваем венчиком в однородную смесь творог, сахар, ванильный сахар, манку, молоко, сливки и яйца. Оставляем постоять на 1-2 часа. Это надо для того, чтобы манка полностью набухла.⠀
- Тщательно взбиваем блендером массу до глянцевого состояния, как йогурт. Не волнуйтесь, если она жидковата, как тесто на блины или даже оладьи. Это хорошо. Творог может быть суховат, тогда я добавляю еще немного молока — 25 г.
- Изюм перебираем и отдельно бланшируем кипятком — оставляем на 5-10 минут в горячей воде, чтобы набух.
- Во взбитую смесь всыпаем изюм и перемешиваем.
- Печем при температуре 180-200°C примерно 35-45 минут, пока запеканка не поднимется.
- Аккуратно достаем из духовки, остужаем и только потом вынимаем из формы. Получается сочная и однородная текстура, которая напоминает чизкейк.
Приятного аппетита!
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