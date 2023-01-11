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МастерШеф

Канадские панкейки: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

11.01.2023

Какое блюдо на завтрак может быть вкуснее, чем панкейк? Ароматные, пышные, с кленовым сиропом и ягодами… Большая чашка кофе и восход летнего солнца — все это поднимает настроение и заряжает энергией на весь день! Хотите попробовать вкусные канадские панкейки? Секрет приготовления этого невероятного завтрака нам открыл судья шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Эктор Хименес-Браво. Подробнее читайте в материале.

Канадские панкейки: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

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Ингредиенты:

  • мука — 260 г 
  • сахар — 50 г 
  • разрыхлитель — 4 ч. л. 
  • соль — ½ ч. л. 
  • большое яйцо — 1 шт. 
  • молоко — 360 мл 
  • топленое сливочное масло комнатной температуры — 55 г 
  • ванильный экстракт — 2 ч. л. 
  • ягоды и кленовый сироп (можно заменить на мед)

Способ приготовления:

  1. Смешайте все сухие ингредиенты.
  2. Смешайте отдельно все влажные ингредиенты.
  3. Смешайте сухие и влажные ингредиенты венчиком, только не перебейте их (тесто должно быть густым, но таким, чтобы можно было налить в сковороду). Дайте отдохнуть 5-10 минут. Можно добавить кусочки замороженных ягод.
  4. Нагрейте сковороду, добавьте немного сливочного масла и вылейте примерно 3 ст. л. теста на 1 панкейк.
  5. Жарьте, пока не появятся пузырьки на поверхности, а края будут запеченные, и потом переворачивайте до золотисто-коричневого цвета.
  6. Подавайте с кленовым сиропом или медом и ягодами (по желанию).

Приятного аппетита!

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