Утка в пиве: пошаговый рецепт от Елизаветы Глинской

Утка в пиве отлично подходит к праздничному столу и является его украшением! А еще это блюдо очень вкусное и сытное. Пошаговый рецепт утки в пиве от судьи «МастерШеф»-9 Елизаветы Глинской найдете в материале.

Ингредиенты:

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Приготовление:

Потрошеную тушку ощипать, обжечь горелкой.

Срезать весь брюшной жир. Если вы уверены в качестве утки, на этом жиру можно готовить. Пока что его можно убрать в морозильную камеру. Во Франции этот жир вытапливают и хранят в банках.

Срезать крылья по первый сустав. Если этого не сделать, они будут гореть и утка получится не такой привлекательной.

Надрезать шкуру на шее и удалить пищевод и зоб. Шею отрезать (по желанию).

Удалить сальные (копчиковые) железы. Они находятся в районе хвоста. Некоторые срезают вместе с хвостом.

Тушку промыть и просушить бумажным полотенцем.

Натереть утку снаружи и внутри солью и смесью перцев. Убрать в холодильник на 3 – 4 часа.

Очистить от семян и нарезать 3 – 4 небольших яблока (обязательно кислых). Нафаршировать яблоками утку.

Теперь утку нужно зашить или скрепить деревянными шпажками.

Нарезать крупными кусками черный ржаной хлеб и выложить на дно утятницы. Поверх хлеба кладем утку.

На дно формы вылить светлое пиво так, чтобы оно покрыло хлеб и 1/3 часть утки.

Накрыть утятницу крышкой, поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 2 часа.

Снять крышку, перевернуть утку и уже открытую утятницу снова поставить в духовку приблизительно на час.