Что приготовить на Новый год 2023: рецепты тарталеток на Новый год

Что приготовить на Новый год 2023: рецепты тарталеток от Евгения Клопотенко

Если вы хотите приготовить оригинальную закуску и удивить ею всех гостей, попробуйте необычные тарталетки на Новый год от победителя проекта «МастерШеф» Евгения Клопотенко! Читайте рецепты тарталеток, которые украсят ваш стол на Новый год 2023.

Тарталетки из песочного теста с козьим сыром и виноградом

Ингредиенты:

Для теста:

мука – 125 г

сахар – 12 г

соль – 2 г

сливочное масло – 65 г

яичный желток – 1 шт.

вода – 25 мл

Для начинки:

козий сыр (мягкий) – 50 г

творог – 120 г

кулинарные сливки (30 %) – 50 мл

виноград (кишмиш) – 50–80 г

соль по вкусу

Способ приготовления:

В небольшой миске приготовьте начинку для тарталеток: смешайте творог, козий сыр и сливки до получения однородной массы. Добавьте немного соли. Сделайте песочное тесто. Для этого сахар, соль, желток и воду смешайте в чаше блендера (если нет блендера – смешайте вручную). Затем добавьте масло и хорошо вымесите. Добавьте муку и вымешивайте, пока не сформируется тугая однородная масса. Отправьте тесто на 20 минут в холодильник, чтобы оно отдохнуло. Тесто достаньте и раскатайте тонким, но плотным слоем на доске или столе. При помощи специальной круглой формы или больших чашек вырежьте круги диаметром приблизительно 10–12 см. Выложите по центру кругов начинку и сделайте небольшой бортик. Сверху выложите ягоды винограда – свежие или из виноградного варенья – и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 15–20 минут.

Тарталетки с гуакамоле

Есть еще одна замечательная начинка для тарталеток – гуакамоле! Авокадо, из которого делается соус, очень популярно в Украине, а еще оно добавит нотки современности вашему застолью. Приготовьте гуакамоле в песочных тарталетках и сделайте ваш новогодний стол трендовым!

Ингредиенты:

авокадо – 1 шт.

красный лук – 1 шт.

перец чили – 1 шт.

зубчик чеснока

лимонный сок

подсолнечное масло – 1 ст. л.

веточка кинзы

щепотка соли

Способ приготовления:

Ножом разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и очистите его от кожуры. Правильное авокадо – мягкое авокадо, поэтому покупайте именно мягкие плоды. Нарежьте авокадо крупными кусочками и переложите в ступку. Желательно готовить соус именно в ступке, чтобы сохранить его вкус. Очистите красный лук и мелко нарежьте. Также мелко порубите чеснок и перец чили. Добавьте их в ступку к авокадо. Туда же выжмите сок половины лимона или целого лайма. Добавьте к смеси подсолнечное масло и посолите по вкусу. Также добавьте в ступку мелко нарезанные листочки кинзы либо петрушки. Доведите соус пестиком до однородности. Выложите гуакамоле в приготовленные песочные тарталетки.

Приятного аппетита!

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