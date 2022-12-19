Утка в пиве: пошаговый рецепт от Елизаветы Глинской

Утка в пиве от Елизаветы Глинской
19.12.2022
Утка в пиве отлично подходит к праздничному столу и является его украшением! А еще это блюдо очень вкусное и сытное. Пошаговый рецепт утки в пиве от судьи «МастерШеф»-9 Елизаветы Глинской найдете в материале.
Ингредиенты:
- Утка — до 2,5 кг
- Светлое пиво — 1 л
- Соль
- Смесь перцев
- Яблоко — 4 шт.
- Черный ржаной хлеб
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Приготовление:
- Потрошеную тушку ощипать, обжечь горелкой.
- Срезать весь брюшной жир. Если вы уверены в качестве утки, на этом жиру можно готовить. Пока что его можно убрать в морозильную камеру. Во Франции этот жир вытапливают и хранят в банках.
- Срезать крылья по первый сустав. Если этого не сделать, они будут гореть и утка получится не такой привлекательной.
- Надрезать шкуру на шее и удалить пищевод и зоб. Шею отрезать (по желанию).
- Удалить сальные (копчиковые) железы. Они находятся в районе хвоста. Некоторые срезают вместе с хвостом.
- Тушку промыть и просушить бумажным полотенцем.
- Натереть утку снаружи и внутри солью и смесью перцев. Убрать в холодильник на 3–4 часа.
- Очистить от семян и нарезать 3–4 небольших яблока (обязательно кислых). Нафаршировать яблоками утку.
- Теперь утку нужно зашить или скрепить деревянными шпажками.
- Нарезать крупными кусками черный ржаной хлеб и выложить на дно утятницы. Поверх хлеба кладем утку.
- На дно формы вылить светлое пиво так, чтобы оно покрыло хлеб и 1/3 часть утки.
- Накрыть утятницу крышкой, поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 2 часа.
- Снять крышку, перевернуть утку и уже открытую утятницу снова поставить в духовку приблизительно на час.
- Проверяем готовность утки: проткнуть ее в самом широком месте, у кости; если она готова, выделится прозрачный сок, если нет – красноватый.
Приятного аппетита!
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