Утка в пиве: пошаговый рецепт от Елизаветы Глинской

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МастерШеф

Утка в пиве от Елизаветы Глинской

19.12.2022

Утка в пиве отлично подходит к праздничному столу и является его украшением! А еще это блюдо очень вкусное и сытное. Пошаговый рецепт утки в пиве от судьи «МастерШеф»-9 Елизаветы Глинской найдете в материале.

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Ингредиенты:

  • Утка — до 2,5 кг
  • Светлое пиво — 1 л
  • Соль
  • Смесь перцев
  • Яблоко — 4 шт.
  • Черный ржаной хлеб

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Приготовление:

  1. Потрошеную тушку ощипать, обжечь горелкой.  
  2. Срезать весь брюшной жир. Если вы уверены в качестве утки, на этом жиру можно готовить. Пока что его можно убрать в морозильную камеру. Во Франции этот жир вытапливают и хранят в банках.
  3. Срезать крылья по первый сустав. Если этого не сделать, они будут гореть и утка получится не такой привлекательной.
  4. Надрезать шкуру на шее и удалить пищевод и зоб. Шею отрезать (по желанию).
  5. Удалить сальные (копчиковые) железы. Они находятся в районе хвоста. Некоторые срезают вместе с хвостом.
  6. Тушку промыть и просушить бумажным полотенцем.
  7. Натереть утку снаружи и внутри солью и смесью перцев. Убрать в холодильник на 34 часа.
  8. Очистить от семян и нарезать 34 небольших яблока (обязательно кислых). Нафаршировать яблоками утку.
  9. Теперь утку нужно зашить или скрепить деревянными шпажками.
  10. Нарезать крупными кусками черный ржаной хлеб и выложить на дно утятницы. Поверх хлеба кладем утку.
  11. На дно формы вылить светлое пиво так, чтобы оно покрыло хлеб и 1/3 часть утки.
  12. Накрыть утятницу крышкой, поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 2 часа.
  13. Снять крышку, перевернуть утку и уже открытую утятницу снова поставить в духовку приблизительно на час.  
  14. Проверяем готовность утки: проткнуть ее в самом широком месте, у кости; если она готова, выделится прозрачный сок, если нет красноватый.

Приятного аппетита!

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