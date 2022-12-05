Булочки синнабон — простой рецепт со сливочным сыром

Сливочные синнабоны: рецепт от Максима Пустовита
Синнабоны – нежные и воздушные булочки с корицей, покрытые сливочным кремом. Они очень калорийные, но за их вкус можно простить все. Рецептом сливочных синнабонов поделился участник «МастерШеф»-8 Максим Пустовит. Пошаговый рецепт найдете в материале.
Ингредиенты для теста на 12 булочек:⠀
- мука – 535 г
- сухие дрожжи – 10 г
- яйца –⠀2 шт.
- молоко⠀– 250 мл
- сливочное масло⠀– 85 г
- сахар⠀– 135 г
- соль⠀– 5 г
Ингредиенты для начинки: ⠀
- сахар – 200 г
- корица – 25–30 г
- сливочное масло⠀– 90 г
Ингредиенты для крема:⠀
- сливочный сыр (Филадельфия) – 200 г
- сливки 33% жирности⠀– 150 г
- сахарная пудра⠀– 100 г
- лимонный сок⠀– 1 ст. л.
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Приготовление:⠀
- В теплое молоко добавляем пару чайных ложек сахара и засыпаем дрожжи, перемешиваем и оставляем на 15 минут.⠀
- Муку, соль и оставшийся сахар смешиваем в отдельной миске, в которой замесим тесто.
- Добавляем сухие ингредиенты, растопленное сливочное масло, яйца и молоко с дрожжами.
- Замешиваем тесто до тех пор, пока оно перестанет липнуть (можно немного добавить муки).
- Отдельно делаем начинку: смешиваем сахар и корицу.
- Когда тесто постоит, раскатываем его прямоугольным пластом и хорошо смазываем его сливочным маслом комнатной температуры и сверху засыпаем сахаром с корицей.
- Скручиваем рулет.
- Делим рулет на 12 кусочков.
- Кладем их на противень, в котором булочки должны будут постоять еще 30 минут.
- Ставим синнабоны в духовку на 30 минут на 200 градусов.
- Тем временем смешиваем сливочный сыр, сахарную пудру, лимонный сок и взбиваем до однородного крема, отдельно взбиваем сливки и соединяем две массы.⠀
- Достаем синнабоны и смазываем кремом.
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