Булочки синнабон — простой рецепт со сливочным сыром

Сливочные синнабоны: рецепт от Максима Пустовита

Синнабоны – нежные и воздушные булочки с корицей, покрытые сливочным кремом. Они очень калорийные, но за их вкус можно простить все. Рецептом сливочных синнабонов поделился участник «МастерШеф»-8 Максим Пустовит. Пошаговый рецепт найдете в материале.

Ингредиенты для теста на 12 булочек:⠀

мука – 535 г

сухие дрожжи – 10 г

яйца – ⠀2 шт.

молоко⠀ – 250 мл

сливочное масло⠀ – 85 г

сахар⠀ – 135 г

соль⠀ – 5 г

Ингредиенты для начинки: ⠀

сахар – 200 г

корица – 25 – 30 г

сливочное масло⠀ – 90 г

Ингредиенты для крема:⠀

сливочный сыр (Филадельфия) – 200 г

сливки 33% жирности⠀ – 150 г

сахарная пудра⠀ – 100 г

лимонный сок⠀ – 1 ст. л.

Больше по теме: Молочный коктейль с черникой: рецепт от Владимира Троцкого

Приготовление:⠀

В теплое молоко добавляем пару чайных ложек сахара и засыпаем дрожжи, перемешиваем и оставляем на 15 минут.⠀ Муку, соль и оставшийся сахар смешиваем в отдельной миске, в которой замесим тесто. Добавляем сухие ингредиенты, растопленное сливочное масло, яйца и молоко с дрожжами. Замешиваем тесто до тех пор, пока оно перестанет липнуть (можно немного добавить муки). Отдельно делаем начинку: смешиваем сахар и корицу. Когда тесто постоит, раскатываем его прямоугольным пластом и хорошо смазываем его сливочным маслом комнатной температуры и сверху засыпаем сахаром с корицей. Скручиваем рулет. Делим рулет на 12 кусочков. Кладем их на противень, в котором булочки должны будут постоять еще 30 минут. Ставим синнабоны в духовку на 30 минут на 200 градусов. Тем временем смешиваем сливочный сыр, сахарную пудру, лимонный сок и взбиваем до однородного крема, отдельно взбиваем сливки и соединяем две массы.⠀ Достаем синнабоны и смазываем кремом.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ