Салат «Цезар» покроковий рецепт від Катерини Великої

Проекты
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Сериалы
Сериалы
Все проекты
ua
МастерШеф

Салат «Цезарь» от Екатерины Великой

05.12.2022

«Цезарь» – всемирно известный и весьма популярный салат. Классический салат изобрел итальянский повар на День Независимости еще в 1924 году. Современных интерпретаций рецепта сейчас множество. Пошаговый рецепт самого популярного варианта салата «Цезарь» от участницы  «МастерШеф»-5 Екатерины Великой найдете в материале.

салат цезарь, салат цезарь рецепт, рецепт салата цезарь, как приготовить салат цезарь, салат цезарь от екатерины великой

Ингредиенты для салата:

  • помидор –  2 шт.
  • перепелиные яйца – 10 шт.
  • багет – 1 шт.
  • листья салата
  • куриная грудка – 200 г

Ингредиенты для маринада:

  • соевый соус – 4 ст. л.
  • кориандр – 0,5 ч. л.
  • сухой имбирь – 0,5 ч. л.
  • чеснок – 3 зубчика
  • подсолнечное масло – 5 ст. л.
  • горчица – 1 ст. л.

Больше по теме: Салаты: топ-10 рецептов 

Ингредиенты для соуса:

  • яйцо – 1 шт.
  • подсолнечное масло – 150 мл
  • горчица – 10 г
  • пармезан – 30 г
  • каперсы – 10 шт.
  • соевый соус – 2 ст. л.
  • анчоусы – 3 шт.
  • чеснок – 1 зубчик

Приготовление:

  1. Взбить в блендере все ингредиенты для маринада.
  2. Грудку разрезать вдоль на 2–3 части, залить маринадом и оставить минимум на 2 часа (лучше на всю ночь).
  3. Обжарить курицу на предварительно разогретой сковородке.
  4. Для соуса взбить блендером яйцо с горчицей и постепенно добавить масло.
  5. Продолжая взбивать, добавить все остальные ингредиенты.
  6. Нарезать багет кубиками и отправить в духовку, разогретую до 200 °С, до румяности.
  7. Помидоры нарезать кубиками 1х1 см.
  8. Перепелиные яйца разрезать пополам.
  9. Добавить листья салата, перепелиные яйца и заправить салат соусом.

Приятного аппетита!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Вершкові сіннабони: покроковий рецепт
МастерШеф

Сливочные синнабоны: рецепт от Максима Пустовита

 Салат «Цезар» покроковий рецепт від Катерини Великої
МастерШеф

Кто покинул «МастерШеф. Битва сезонов» в 15 выпуске от 03.12.2022?

 Салат «Цезар» покроковий рецепт від Катерини Великої
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 15 от 03.12.2022

 Салат «Цезар» покроковий рецепт від Катерини Великої
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 15. Часть 1 от 03.12.2022

 Салат «Цезар» покроковий рецепт від Катерини Великої
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 15. Часть 2 от 03.12.2022

 Салат «Цезар» покроковий рецепт від Катерини Великої
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 15. Часть 3 от 03.12.2022
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить