Песочное тесто: пошаговый рецепт от Елизаветы Глинской

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МастерШеф

Песочное тесто от Елизаветы Глинской

30.11.2022

Песочное тесто часто используется в самых разных десертах. На примере основ для тарталеток Лиза Глинская рассказывает, как приготовить идеальное тесто. Пошаговый рецепт от судьи «МастерШеф» найдете в материале.

песочка

Ингредиенты:

  • Сливочное масло – 150 г
  • Мука пшеничная – 220 г
  • Миндальная мука (миндальные хлопья) – 70 г
  • Сахар – 70 г
  • Яйцо –  1 шт.
  • Соль – 1 г

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Приготовление:

  1. Если использовать миндальные хлопья вместо миндальной муки, необходимо превратить их в муку, для этого нужно соединить миндальные хлопья и пшеничную муку и пробить в чаше блендера до состояния муки.
  2. Получившуюся «сухую часть» необходимо просеять через мелкое сито. Добавить соль, сахар и кубики холодного сливочного масла, растереть кончиками пальцев до состояния крошки. Сливочное масло должно быть с высоким процентом жирности, 82.
  3. Добавить яйцо и замесить тесто. Тесто раскатать между двумя листами пергамента толщиной 3–4 мм, убрать тесто на несколько часов в холодильник.
  4. Отдохнувшее тесто уложить в форму. Подровнять края ножом.
  5. Выпекать основу для тарта в разогретой до 170 градусов духовке: 18–20 минут для диаметра 8 см, 25–30 минут для диаметра 18 см.
  6. После выпекания подравнять остывшую основу для тарталетки с помощью мелкой терки для цитрусовых. Можно промазать внешний край готовой основы тонким слоем глазировки (желток 20 г + молоко 5 мл) и отправить еще на несколько минут в духовку. Так внешний край тарталетки будет красиво поблескивать.
  7. Если начинка для тарталетки очень водянистая, можно промазать тарталетку внутри тонким слоем шоколада или какао-масла, чтобы она не размокла.

Приятного аппетита!

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