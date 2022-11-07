Песочное тесто: пошаговый рецепт от Елизаветы Глинской

Песочное тесто от Елизаветы Глинской
07.11.2022
Песочное тесто часто используется в самых разных десертах. На примере основ для тарталеток Лиза Глинская рассказывает, как приготовить идеальное тесто. Пошаговый рецепт от судьи «МастерШеф» найдете в материале.
Ингредиенты:
- Сливочное масло – 150 г
- Мука пшеничная – 220 г
- Миндальная мука (миндальные хлопья) – 70 г
- Сахар – 70 г
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – 1 г
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Приготовление:
- Если использовать миндальные хлопья вместо миндальной муки, необходимо превратить их в муку, для этого нужно соединить миндальные хлопья и пшеничную муку и пробить в чаше блендера до состояния муки.
- Получившуюся «сухую часть» необходимо просеять через мелкое сито. Добавить соль, сахар и кубики холодного сливочного масла, растереть кончиками пальцев до состояния крошки. Сливочное масло должно быть с высоким процентом жирности, 82.
- Добавить яйцо и замесить тесто. Тесто раскатать между двумя листами пергамента толщиной 3–4 мм, убрать тесто на несколько часов в холодильник.
- Отдохнувшее тесто уложить в форму. Подровнять края ножом.
- Выпекать основу для тарта в разогретой до 170 градусов духовке: 18–20 минут для диаметра 8 см, 25–30 минут для диаметра 18 см.
- После выпекания подравнять остывшую основу для тарталетки с помощью мелкой терки для цитрусовых. Можно промазать внешний край готовой основы тонким слоем глазировки (желток 20 г + молоко 5 мл) и отправить еще на несколько минут в духовку. Так внешний край тарталетки будет красиво поблескивать.
- Если начинка для тарталетки очень водянистая, можно промазать тарталетку внутри тонким слоем шоколада или какао-масла, чтобы она не размокла.
Приятного аппетита!
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