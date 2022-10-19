Жареный рис с курицей: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Любите колумбийскую кухню? Тогда вам придется по вкусу блюдо от судьи шоу «МастерШеф»-11 Эктора Хименеса-Браво! Это солнечное блюдо можно с легкостью приготовить из украинских продуктов, доступных каждому! Также им можно легко накормить всю семью, и жареного риса точно хватит на несколько дней! Рецепт вкусного и легкого жареного риса с курицей ― далее в материале!

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Ингредиенты:

томаты, болгарский перец, стебли сельдерея, морковь и лук, нарезанные мелкими кубиками ― по 50 г каждого

мелко нарезанный чеснок ― 1 зубчик

вареный белый рис ― 600 г

куриный бульон ― 100 г

куриная грудка, отваренная и мелко порванная руками ― 2 шт.

паприка ― 1 ч. л.

молотая зира ― ½ ч. л.

томатная паста ― 1 ч. л.

консервированный зеленый горошек ― 100 г

консервированная кукуруза ― 100 г

мелко нарезанный зеленый лук ―30 г

кинза ― 30 г

оливковое масло ― 1 ст. л.

соль и перец по вкусу

каперсы (по желанию) ― 1 ст. л.

Способ приготовления:

На большой сковороде нагрейте масло, обжарьте помидоры, болгарский перец, сельдерей, морковь, лук и чеснок. Когда овощи станут мягкими, добавьте бульон, томатную пасту, соль, перец, паприку, зиру и упаривайте, пока жидкость уменьшится наполовину, периодично помешивайте. Добавьте туда же курицу, смешайте и готовьте 5 минут на малом огне. Добавьте белый рис, горошек, кукурузу, каперсы (по желанию), зеленый лук и кинзу, медленно перемешайте. Готовьте 10 минут на малом огне, закройте крышкой, перемешивайте время от времени. Подавайте блюдо, украсив зеленью.

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