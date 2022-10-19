Жареный рис с курицей: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Любите колумбийскую кухню? Тогда вам придется по вкусу блюдо от судьи шоу «МастерШеф»-11 Эктора Хименеса-Браво! Это солнечное блюдо можно с легкостью приготовить из украинских продуктов, доступных каждому! Также им можно легко накормить всю семью, и жареного риса точно хватит на несколько дней! Рецепт вкусного и легкого жареного риса с курицей ― далее в материале!
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Ингредиенты:
- томаты, болгарский перец, стебли сельдерея, морковь и лук, нарезанные мелкими кубиками ― по 50 г каждого
- мелко нарезанный чеснок ― 1 зубчик
- вареный белый рис ― 600 г
- куриный бульон ― 100 г
- куриная грудка, отваренная и мелко порванная руками ― 2 шт.
- паприка ― 1 ч. л.
- молотая зира ― ½ ч. л.
- томатная паста ― 1 ч. л.
- консервированный зеленый горошек ― 100 г
- консервированная кукуруза ― 100 г
- мелко нарезанный зеленый лук ―30 г
- кинза ― 30 г
- оливковое масло ― 1 ст. л.
- соль и перец по вкусу
- каперсы (по желанию) ― 1 ст. л.
Способ приготовления:
- На большой сковороде нагрейте масло, обжарьте помидоры, болгарский перец, сельдерей, морковь, лук и чеснок.
- Когда овощи станут мягкими, добавьте бульон, томатную пасту, соль, перец, паприку, зиру и упаривайте, пока жидкость уменьшится наполовину, периодично помешивайте.
- Добавьте туда же курицу, смешайте и готовьте 5 минут на малом огне.
- Добавьте белый рис, горошек, кукурузу, каперсы (по желанию), зеленый лук и кинзу, медленно перемешайте.
- Готовьте 10 минут на малом огне, закройте крышкой, перемешивайте время от времени.
- Подавайте блюдо, украсив зеленью.
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