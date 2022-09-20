Фаршированные перцы под вино: пошаговый рецепт от Ольги Мартыновской

Фаршированные перцы «Под вино»: рецепт от Ольги Мартыновской

Фаршированные перцы — это классическое блюдо болгарской, молдавской, румынской, азербайджанской, грузинской, а также украинской кухни. На своем YouTube канале судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Ольга Мартыновская поделилась своими секретами приготовления этого блюда. Пошаговый рецепт фаршированных перцев «Под вино» – читайте в материале.

Больше по теме: Как приготовить стейк: советы Владимира Ярославского

Ингредиенты:

перцы сорта капи разного цвета – 3 шт.

оливковое масло – 2 ст. л.

тимьян

Приготовление перцов:

Перцы помыть, уложить на противень. Полить оливковым маслом, посыпать тимьяном и запечь в духовке 10–12 минут при температуре 180 градусов. Остудить перчики и снять кожицу. Семечки достать ложкой, сохраняя целостность овощей.

Ингредиенты для первого варианта начинки:

сливочный сыр – 2 ст. л.

тунец в масле – 2 ст. л.

лимонный сок – 1 ч. л.

соль – 1 щепотка

орегано или кинза

Ингредиенты для второго варианта начинки:

фета – 2 ст. л.

смесь специй: вяленые томаты, чеснок, перец чёрный, соль

листики свежего тимьяна

Ингредиенты для третьего варианта начинки:

хумус (лучше домашний) густой

оливковое масло

зира

шалфей свежий

лимонный сок

Приготовление:

Ингредиенты первого и второго варианта начинки перемешать до однородной массы. Предварительно фету размять вилкой. Ингредиенты для третего варианта начинки перемешать между собой ложкой. С помощью двух ложек аккуратно начинить перцы. Посыпать их ароматными травами и добавить пару капель оливкового масла. Вчерашний хлеб нарезать ломтиками, смазать оливковым маслом и натереть чесноком. Приготовить гренки на сковороде гриль.

Приятного аппетита!

Источник: YouTube – Оля Куховарит

Больше по теме: Индейка: рецепт от Владимира Ярославского

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ