Шакшука: пошаговый рецепт

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МастерШеф

Шакшука: рецепт от Владимира Ярославского

15.09.2022

Шакшука блюдо из яиц, жаренных в соусе из помидоров, острого перца, лукa и приправ. Эта вкуснятина входит в кухню Израиля, большинства арабских стран и Азербайджана. Своим рецептом поделился судья «МастерШеф. Битва сезонов» Владимир Ярославский. Пошаговый рецепт приготовления шакшуки читайте в материале.

Шакшука

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Ингредиенты:

  • перец белый  2 шт. 
  • лук репчатый большой  1 шт.
  • томаты без кожи  3 больших
  • чеснок  пару зубков 
  • соль  пару щепоток 
  • черный молотой перец, душистый 
  • зира и кориандр молотые   0,5 ч. л.
  • оливковое масло для подачи и жарки 

Приготовление:

  1. Режем лук мелким кубиком и обжариваем до прозрачного цвета на масле.
  2. Добавляем нарезанный крупно белый перец, обжариваем немного, затем добавляем рубленный чеснок и еще слегка обжариваем. 
  3. Добавляем уже измельченные томаты, соль, перец и тушим до состояния соуса, чтобы вышла «кислота», минут 1520. 
  4. В конце добавляем зиру и кориандр, доводим до вкуса. 
  5. Прямо в сковородке делаем углубления, добавляем 3 яйца.
  6. Чуть их подсаливаем, накрываем крышкой и тушим пару минут. Белок яиц в идеале должен стать белым и плотным, но еще оставаться похожим на желе. 
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Источник: фото взяты с Instagram yaroslavskyi_vova

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