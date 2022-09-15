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МастерШеф

Паста карбонара: рецепт от Евгения Гребеника

15.09.2022

Карбонара — один из самых гениальных и однозначно самых популярных рецептов пасты в мире. Ее очень просто и легко приготовить, продукты для нее доступны, и вы сможете их найти в любом супермаркете. Карбонара имеет множество вариантов приготовления: со сливками, беконом или панчеттой, с сыром пармезан или пекорино. Сегодня своим домашним рецептом этого популярного блюда поделился победитель проекта «МастерШеф. Профессионалы»-2 Евгений Гребеник.

Паста карбонара: рецепт от Евгения Гребеника

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Спагетти — 320 г
  • Соль каменная для отваривания спагетти
  • Бекон или грудинка свиная в/к — 160 г
  • Желтки — 8 шт.
  • Сливки 30% — 400 г
  • Сыр Пармезан или любой выдержанный сыр — 150 г
  • Щепотка мускатного ореха
  • Черный перец горошком

Способ приготовления:

  1. Воду доводим до кипения, добавляем соль и отвариваем спагетти 8 минут.
  2. Параллельно на сковороде обжариваем бекон до румяной корочки, в конце обжаривания приправляем молотым черным перцем.
  3. Для соуса соединим в миске желтки куриных яиц (4 шт.), сливки и тёртый сыр. Смесь тщательно перемешиваем и приправляем щепоткой мускатного ореха.
  4. Отварные спагетти добавляем на сковородку с обжаренным беконом, вводим соус и интенсивно вымешиваем до загустения соуса.
  5.  Выкладываем готовую пасту в тарелки, сверху при желании гарнируем желтком и посыпаем тертым сыром.

Приятного аппетита!

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