Торт Наполеон: пошаговый рецепт от Владимира Ярославского

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МастерШеф

Торт «Наполеон»: рецепт от Владимира Ярославского

12.09.2022

Торт «Наполеон» – один из самых популярных рецептов выпечки. Тонкое слоеное тесто, нежнейший заварной крем еще и с чашечкой какао порадуют всех любителей сладостей. Семейным рецептом этого вкуснейшего торта поделился судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский. Пошаговый рецепт «Наполеона» читайте в  материале.

торт наполеон рецепт от владимира ярославского

Ингредиенты для 78 коржей:

  • яйцо – 3 шт.
  • сметана – 70 г
  • сахар – 70 г
  • масло сливочное растопленное – 70 г
  • молоко – 30 мл
  • коньяк  –15 г
  • соль – 2 г
  • мука – 450 г

Ингредиенты для крема:

  • молоко – 950 мл
  • сахар – 250 г
  • мука – 100 г
  • яйца – 4 шт.

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Приготовление:

  1. Смешиваем все ингредиенты для теста. Оно должно быть плотное и не липнуть к рукам.
  2. Раскатываем тесто с мукой очень тонко.
  3. Выпекаем при 180 градусах до румяности.
  4. Коржи проткнуть вилкой.
  5. 750 мл молока и 250 г сахара доводим до кипения и вводим смесь оставшихся ингредиентов для крема.
  6. Все перемешиваем тщательно и интенсивно. Завариваем в крем и остужаем.
  7. Когда крем остыл, добавляем 300 г сливочного масла комнатной температуры и взбиваем до полного «расхождения».  Должен получиться ароматный шелковистый однородный крем.
  8. Дальше просто промазываем коржи.
  9. Оставляем на ночь в холодильнике под пленкой.
  10. Утром отправляем под пресс или ставим доску сверху.

Не пропустите премьеру 3 сезона «МастерШеф. Профессионалы» уже в эту субботу, 6 февраля, в 19:00 на телеканале СТБ.

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