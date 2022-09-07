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МастерШеф

Жареный рис с курицей: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

07.09.2022

Любите колумбийскую кухню? Тогда вам придется по вкусу блюдо от судьи шоу «МастерШеф»-11 Эктора Хименеса-Браво! Это солнечное блюдо можно с легкостью приготовить из украинских продуктов, доступных каждому! Также им можно легко накормить всю семью, и жареного риса точно хватит на несколько дней! Рецепт вкусного и легкого жареного риса с курицей ― далее в материале!

Жареный рис с курицей: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

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Ингредиенты:

  • томаты, болгарский перец, стебли сельдерея, морковь и лук, нарезанные мелкими кубиками ― по 50 г каждого 
  • мелко нарезанный чеснок ― 1 зубчик
  • вареный белый рис ― 600 г
  • куриный бульон ― 100 г
  • куриная грудка, отваренная и мелко порванная руками ― 2 шт.
  • паприка ― 1 ч. л.
  • молотая зира ― ½ ч. л.
  • томатная паста ― 1 ч. л.
  • консервированный зеленый горошек ― 100 г
  • консервированная кукуруза ― 100 г
  • мелко нарезанный зеленый лук ―30 г
  • кинза ― 30 г
  • оливковое масло ― 1 ст. л.
  • соль и перец по вкусу
  • каперсы (по желанию) ― 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. На большой сковороде нагрейте масло, обжарьте помидоры, болгарский перец, сельдерей, морковь, лук и чеснок.
  2. Когда овощи станут мягкими, добавьте бульон, томатную пасту, соль, перец, паприку, зиру и упаривайте, пока жидкость уменьшится наполовину, периодично помешивайте.
  3. Добавьте туда же курицу, смешайте и готовьте 5 минут на малом огне.
  4. Добавьте белый рис, горошек, кукурузу, каперсы (по желанию), зеленый лук и кинзу, медленно перемешайте.
  5. Готовьте 10 минут на малом огне, закройте крышкой, перемешивайте время от времени.
  6. Подавайте блюдо, украсив зеленью.

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