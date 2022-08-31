Сырники: пошаговый рецепт

Сырники: рецепт от Владимира Ярославского
Сырники – простое, полезное и очень вкусное блюдо. Также оно идеально подходит для легкого и питательного завтрака. Своим рецептом поделился судья «МастерШеф. Битва сезонов» Владимир Ярославский. Пошаговый рецепт приготовления сырников читайте в материале.
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Ингредиенты:
- творог (отжатый) – 300 г
- яйца – 1 шт.
- сахар – 25 г
- мука – 50 г (2 больших ложки с горкой)
Приготовление:
- Смешать творог, яйцо и сахар вилкой.
- Добавить муку и еще раз перемешать.
- Выложить на доску или стол, присыпанный мукой.
- Сформировать «колбасу», нарезать ножом и сформировать сырники.
- Обжарить с обеих сторон до румяности, потом запечь в духовке.
- Или дожарить еще по 1 разу с обеих сторон уже под крышкой. В этом случае не делайте изделия очень толстыми.
- Подаем с тем, что вы любите – сметана, варенье или сгущенное молоко.
- На фото – так подаю у себя в ресторане.
Приятного аппетита!
Источник: фото взяты с Instagram yaroslavskyi_vova
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