Американские пончики: пошаговый рецепт от Ивана Милановича

Американские пончики от Ивана Милановича

Эти сладкие булочки порадуют вас, настолько они вкусные! Победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович рассказал, как приготовить американские пончики в домашних условиях. Подробный рецепт найдете в материале.

Ингредиенты:

Для теста:

Молоко – 200 мл

Сахар – 60 г

Сливочное масло – 80 г

Яйца – 2 шт.

Мука – 700-800 г

Сухие дрожжи – 10 г

Соль – 1 ч. л.

Для крема:

Молоко — 300 мл

Сахар — 50 г

Желток – 3 шт.

Соль – щепотка

Ванилин

Тертый пармезан – 200 г

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Приготовление:

Развести дрожжи с ложкой сахара в слегка теплом молоке. Дать постоять 30 минут. Когда на поверхности жидкости начнут появляться пузыри от дрожжей, ввести подвзбитые яйца и остальные ингредиенты. Замесить тесто. Дать тесту подняться (1,5-2 часа) в теплом месте. 1-2 раза примять во время процесса. Тесто должно увеличиться в объеме в 3 раза. Готовое тесто раскатать пластом толщиной 3-4 см. Вырезать формы пончика. Уже вырезанные заготовки должны подняться через 15-20 минут. И только потом их можно жарить. Нагреть масло, как на фритюр (минимум 4 см от дна кастрюли), на среднем огне. Масло не должно быть сильно горячим, но и не холодным. Иначе пончики могут не прожариться внутри, либо впитать много масла. Жарить 1-1,5 мин. с каждой стороны. Лишнее масло обмакнуть бумажным полотенцем. Для начинки сварить крем англес и соединить с натёртым пармезаном. Глазурь может быть любой. Например, топленый молочный шоколад с арахисом.

Приятного аппетита!

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