Американские пончики: пошаговый рецепт от Ивана Милановича

Американские пончики от Ивана Милановича
19.08.2022
Эти сладкие булочки порадуют вас, настолько они вкусные! Победитель «МастерШеф»-8 Иван Миланович рассказал, как приготовить американские пончики в домашних условиях. Подробный рецепт найдете в материале.
Ингредиенты:
Для теста:
- Молоко – 200 мл
- Сахар – 60 г
- Сливочное масло – 80 г
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 700-800 г
- Сухие дрожжи – 10 г
- Соль – 1 ч. л.
Для крема:
- Молоко — 300 мл
- Сахар — 50 г
- Желток – 3 шт.
- Соль – щепотка
- Ванилин
- Тертый пармезан – 200 г
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Приготовление:
- Развести дрожжи с ложкой сахара в слегка теплом молоке. Дать постоять 30 минут.
- Когда на поверхности жидкости начнут появляться пузыри от дрожжей, ввести подвзбитые яйца и остальные ингредиенты. Замесить тесто.
- Дать тесту подняться (1,5-2 часа) в теплом месте. 1-2 раза примять во время процесса. Тесто должно увеличиться в объеме в 3 раза.
- Готовое тесто раскатать пластом толщиной 3-4 см. Вырезать формы пончика.
- Уже вырезанные заготовки должны подняться через 15-20 минут. И только потом их можно жарить.
- Нагреть масло, как на фритюр (минимум 4 см от дна кастрюли), на среднем огне. Масло не должно быть сильно горячим, но и не холодным. Иначе пончики могут не прожариться внутри, либо впитать много масла.
- Жарить 1-1,5 мин. с каждой стороны. Лишнее масло обмакнуть бумажным полотенцем.
- Для начинки сварить крем англес и соединить с натёртым пармезаном.
- Глазурь может быть любой. Например, топленый молочный шоколад с арахисом.
Приятного аппетита!
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