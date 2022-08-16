Домашняя горчица: рецепт

Домашняя горчица: пошаговый рецепт

Чтобы каждый раз не покупать в магазине горчицу, ее следует приготовить дома. И еще ― если сравнить стоимость ингредиентов домашней горчицы и упаковки магазинной, то получается отличная экономия. Читайте пошаговый рецепт горчицы прямо сейчас!

Ингредиенты:

горчичный порошок ― 3 ст. л.

горячая вода ― 150 мл

сахар ― 1 ст. л.

соль ― 1 ч. л.

горчичное или другое растительное масло ― 2 ч. л.

яблочный уксус либо лимонный сок ― 2 ч. л.

Способ приготовления:

В керамическую емкость высыпать горчичный порошок. Помешивая, влить по частям горячую воду. После получения однородной массы добавить сахар и еще раз размешать. Затем добавить соль и растительное масло. В конце ― уксус или лимонный сок. Оставить в теплом месте до полного остывания.

Больше по теме: Творожная запеканка в яблоке: рецепт от Евгения Гребеника

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ