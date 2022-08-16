Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
Все проекты
ua
МастерШеф

Аджика: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)

16.08.2022

Аджика — это острая приправа в виде пастообразной массы. Своим рецептом поделился победитель «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинский. Пошаговый рецепт аджики читайте в материале.

Аджика

Ингредиенты:

  • помидоры 2 кг
  • перец болгарский красный 0,6 кг
  • свежий горький красный перец 3 шт.
  • яблоко2 шт.
  • имбирь сухой 2 ч. л.
  • сахар 3 ст. л.
  • уксус 20 мл
  • чеснок 150 г
  • сок лимона 1 шт.
  • базилик свежий 70 г
  • хрен готовый 2 ст. л.
  • оливковое масло 50 мл
  • соль, перец черный по вкусу

Больше по теме: Огурцы с кетчупом: рецепт на зиму

Приготовление:

  1. Чистим овощи, перекручиваем на мясорубке.
  2. Добавляем сухие специи, хрен, сок лимона, уксус и оливковое масло. Солим и перчим.
  3. Ставим на медленный огонь и доводим до кипения. Выпариваем около 3040 мин.

Можно употреблять аджику в сыром виде: настоять около 2 часов и добавить мелко рубленый базилик.

Переглянути цей допис в Instagram

Больше по теме: Кабачковая икра на зиму: рецепт приготовления

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Аджика: пошаговый рецепт
МастерШеф

Творожная запеканка в яблоке: рецепт от Евгения Гребеника

 Аджика: пошаговый рецепт
МастерШеф

Домашняя горчица: пошаговый рецепт

 Аджика: пошаговый рецепт
МастерШеф

Яблочная шарлотка: рецепт от победителя «МастерШеф»

 Аджика: пошаговый рецепт
МастерШеф

Будет Клопотенко: уже в эту субботу смотрите новый сезон любимого шоу «МастерШеф. Битва сезонов»

 гранола
МастерШеф

Гранола от Екатерины Великой

 Сырники
МастерШеф

Сырники: рецепт от Владимира Ярославского
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить