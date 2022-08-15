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Будет Клопотенко: уже в эту субботу смотрите новый сезон любимого шоу «МастерШеф. Битва сезонов»

15.08.2022

Уже в эту субботу, 20 августа, в эфир СТБ возвращается главный кулинарный проект страны – «МастерШеф. Битва сезонов». Двадцатка любимых зрителями участников прошлых сезонов «МастерШеф» снова сойдется в соревновании за кулинарное первенство. Оценивать их мастерство будут неизменные судьи Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

Мастер Шеф. Битва сезонов ВОЗВРАЩАЕТСЯ! – с 20 авугста на СТБ

Фото — Instagram

Что интересного ждать от возвращения шоу

Проект возвращается в эфир 20 августа в 19:00 и будет выходить из первого выпуска по субботам. Среди участников будут: победитель 7 сезона Пава, запомнившийся не только оригинальными блюдами, но и коронным «курлыком»; победитель 1 сезона «МастерШеф. Профессионалы» Паша Серветник; финалистка 5 сезона Екатерина Великая; финалист «МастерШеф. Профессионалы-2», талантливый кулинар с оригинальным взглядом на еду, продукты, технику и вкусы Александр Цвигун; Наталья Петрик и другие.

Полный состав участников «МастерШеф. Битва сезонов» вы можете просмотреть по ссылке.

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Также гостем одного из выпусков станет шеф-повар и победитель проекта «МастерШеф»-5 Евгений Клопотенко! Именно он будет пробовать и оценивать блюда участников!

Напомним, премьера «МастерШеф. Битва сезонов» состоялась в эфире СТБ в конце января 2022 года и была остановлена ​​в связи с полномасштабным вторжением россии в Украину.

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