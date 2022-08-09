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Шарлотка «Антоновский мост»: рецепт от Евгения Клопотенко

09.08.2022

Что приготовить во время войны? Победитель проекта  «МастерШеф» Евгений Клопотенко предлагает нам попробовать шарлотку «Антоновский мост». Рецепт ― далее в материале.

Шарлотка "антоновский мост": рецепт шарлотки от Евгения Клопотенка

Фото — klopotenko.com

Ингредиенты:

  • 4 яблока сорта Антоновка
  • 4 яйца
  • 150 г сахара
  • 160 г муки (+1 ст. л. для «французской рубашки»)
  • 20 г сливочного масла 82,5%
  • 1 ч. л. корицы

Способ приготовления:

1) Включите духовку разогреваться до температуры 180 градусов. Вбейте в миску 4 яйца и всыпьте 150 г сахара. Взбивайте венчиком до момента, пока смесь не станет более белого цвета. Частями добавляйте в миску муку и осторожно перемешайте силиконовой лопаткой. Всего вам понадобится 160 г муки.

2) Вымойте 4 яблока сорта Антоновка. Разрежьте каждое пополам и вырежьте сердцевину. Нарежьте яблоки ломтиками примерно одинаковой толщины. Выложите в миску и посыпьте 1 ч. л. корицы, перемешайте.

3) Аккуратно с помощью лопатки вмешайте яблоки в тесто. Старайтесь сделать так, чтобы они равномерно распределились по массе.

4) Форму для выпечки смажьте 20 г сливочного масла жирностью 82,5% и посыпайте 1 ст. л. муки. Потрясите форму из стороны в сторону, чтобы мука распределилась по всей поверхности, сделав «французскую рубашку».

5) Выложите тесто с яблоками в форму. Поставьте шарлотку в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Готовность проверяйте деревянной палочкой или зубочисткой. При необходимости немного увеличьте время приготовления.

6) Готовой шарлотке дайте остыть, только после этого достаньте из формы. Подавайте с шариком пломбира, по желанию посыпать сахарной пудрой и корицей.

Приятного аппетита!

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