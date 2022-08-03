Яблочный штрудель: рецепт от Евгении Антощук
03.08.2022
Евгения Антощук — участница «МастерШеф» — поделилась рецептом своего фирменного яблочного штруделя. Именно ее штрудель Эктор Хименес-Браво однажды назвал самым лучшим за все сезоны «МастерШеф». Читайте в нашем материале пошаговый рецепт яблочного штруделя от Жени Антощук.
Ингредиенты:
Для теста:
- мука — 130 г
- вода — 60—70 мл
- оливковое масло — 30 г
Для начинки:
- яблоки — 3 шт.
- корица — 2 ч. л.
- сахар — 2 ст. л.
- изюм — горсть
- грецкие орехи — горсть
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Приготовление:
- Замесите тесто. Муку насыпьте горкой на силиконовый коврик и сделайте углубление в центре. Вливайте в углубление поочередно понемногу воды и масла. Тесто необходимо хорошо вымешать, чтобы оно было гладким и мягким. Готовое тесто оберните пищевой пленкой и уберите в холодильник.
- Приготовьте начинку. Помойте и очистите яблоки от кожуры. Нарежьте яблоки кубиками размером 1х1 см. Добавьте к яблокам корицу, сахар, лимонный сок и дайте 5 минут настояться.
- Разогрейте сковороду и растопите в ней сахар до янтарного цвета. Добавьте сливочное масло и яблоки, постоянно помешивая смесь. Готовьте яблоки около 10 минут, чтобы вышел сок и они уменьшились в размере. Чтобы начинка не пригорала, можно в процессе приготовления еще добавлять сливочное масло.
- Запарьте изюм кипятком. Также, по желанию, подготовьте для начинки грецкие орехи: предварительно обжарьте, очистите и измельчите их.
- Раскатайте тесто очень тонко, чтобы оно практически просвечивалось.
- Выложите на тесто яблоки прямоугольником, отступив от края 5 см. Также можно разложить начинку и по всему тесту. Сверху выложите изюм и орехи. Можно добавить еще кубик сливочного масла. Если вы хотите, чтобы штрудель получился более сухим, то сверху на начинку можно добавить измельченные сухари.
- Постепенно заворачивайте штрудель. Обязательно залепите штрудель по бокам. Смажьте сверху яйцом и посыпьте корицей. Выложите штрудель швом вниз на смазанный маслом противень. Выпекайте при температуре 180 градусов до готовности, пока тесто не станет хрустящим.
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