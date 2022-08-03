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Яблочный штрудель: рецепт от Евгении Антощук

03.08.2022

Евгения Антощук — участница «МастерШеф» — поделилась рецептом своего фирменного яблочного штруделя. Именно ее штрудель Эктор Хименес-Браво однажды назвал самым лучшим за все сезоны «МастерШеф». Читайте в нашем материале пошаговый рецепт яблочного штруделя от Жени Антощук.  

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Ингредиенты:

Для теста:

  • мука — 130 г
  • вода — 60—70 мл
  • оливковое масло — 30 г

Для начинки:

  • яблоки — 3 шт.
  • корица — 2 ч. л.
  • сахар — 2 ст. л.
  • изюм — горсть
  • грецкие орехи — горсть

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Приготовление:

  1. Замесите тесто. Муку насыпьте горкой на силиконовый коврик и сделайте углубление в центре. Вливайте в углубление поочередно понемногу воды и масла. Тесто необходимо хорошо вымешать, чтобы оно было гладким и мягким. Готовое тесто оберните пищевой пленкой и уберите в холодильник.
  2. Приготовьте начинку. Помойте и очистите яблоки от кожуры. Нарежьте яблоки кубиками размером 1х1 см. Добавьте к яблокам корицу, сахар, лимонный сок и дайте 5 минут настояться.
  3. Разогрейте сковороду и растопите в ней сахар до янтарного цвета. Добавьте сливочное масло и яблоки, постоянно помешивая смесь. Готовьте яблоки около 10 минут, чтобы вышел сок и они уменьшились в размере. Чтобы начинка не пригорала, можно в процессе приготовления еще добавлять сливочное масло.
  4. Запарьте изюм кипятком. Также, по желанию, подготовьте для начинки грецкие орехи: предварительно обжарьте, очистите и измельчите их.
  5. Раскатайте тесто очень тонко, чтобы оно практически просвечивалось.
  6. Выложите на тесто яблоки прямоугольником, отступив от края 5 см. Также можно разложить начинку и по всему тесту. Сверху выложите изюм и орехи. Можно добавить еще кубик сливочного масла. Если вы хотите, чтобы штрудель получился более сухим, то сверху на начинку можно добавить измельченные сухари.
  7. Постепенно заворачивайте штрудель. Обязательно залепите штрудель по бокам. Смажьте сверху яйцом и посыпьте корицей. Выложите штрудель швом вниз на смазанный маслом противень. Выпекайте при температуре 180 градусов до готовности, пока тесто не станет хрустящим.

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