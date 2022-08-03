Как приготовить постный майонез: рецепт пошагово

Постный майонез: рецепт от Владимира Ярославского

Постный майонез ― прекрасная альтернатива маслам. Судья «МастерШеф. Битва сезонов» Владимир Ярославский уже поделился с читателями сайта телеканала СТБ множеством вкусных и полезных рецептов в пост. Профессионал также раскрыл секреты приготовления постного майонеза, чтобы достичь сбалансированного вкуса. Пошаговый рецепт постного майонеза читайте в материале.

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Ингредиенты:

тофу —350 г

оливковое масло —130 мл

лимонный сок — 12 мл

соль — по вкусу

эстрагон — 10 г

петрушка — 25 г

чеснок конфи — 20 г

Способ приготовления:

В стакане погружным блендером хорошо взбить все продукты. Вместо петрушки можно использовать пасту из петрушки, которая остается после зеленого масла. Вместо эстрагона можно взять петрушку, укроп, тахинную пасту или вяленые томаты. Каждый раз у вас будет новый вкус!

Использовать можно как майонез или как соус в холодные постные или обычные блюда: постный оливье, зеленые салаты, к печеным корешкам или другим овощам.

Приятного аппетита!

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