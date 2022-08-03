Пирог с клубникой: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения, ресторатор и судья проекта «МастерШеф» на СТБ Эктор Хименес-Браво поделился рецептом легендарного пирога с клубникой! Нежный ароматный пирог с сезонной ягодой – его легко приготовить к чаю.

Ингредиенты: Ингредиенты:

Яйца – 2 шт

Сахар – 90 грамм

Ванильный сахар – 10 грамм

Йогурт без добавлений – 200 грамм

Масло растительное – 120 грамм

Разрыхлитель – 10 грамм

Мука – 220 грамм

Клубника – 400 грамм +1 ст. л. крахмала

Форма разъемная – 20 см

Способ приготовления:

Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром

Добавьте йогурт, растительное масло, взбивайте дальше

Просейте муку и разрыхлитель, взбивайте

Застелите форму пергаментом, смажьте сливочным маслом или маслом

Выливаем половину теста

Вымытую клубнику режем на 4 части, обваливаем в крахмале, выкладываем половину клубники

Выливаем остальное тесто

Сверху выкладываем оставшуюся клубнику

Выпекаем 1 час при температуре 160С

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