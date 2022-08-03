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МастерШеф

Бобовое пюре, или хумус: рецепт от Владимира Ярославского

03.08.2022

Хумус ― питательная и доступная закуска, котрая достаточно хорошо насыщает наш организм полезной клетчаткой, минералами и богата белками. Ну, и дает ощущение сытости. Судья шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Владимир Ярославский поделился рецептом вкусного хумуса. Подробности ― далее в материале.

Владимир Ярославский поделился рецептом вкусного хумуса

Ингредиенты:

  • 300 г бобов (нут, фасоль, горох, чечевица ― что угодно)
  • 12 г соли
  • 5 г соды
  • 100―150 г любых орехов или семян (в оригинале ― паста из кунжута)
  • 75―100 г растительного масла
  • 1―2 зубчика чеснока
  • 500―600 мл отвара с бобов
  • специи, если есть ― зира
  • 10―12 мл лимонного сока либо яблочный/винный уксус по вкусу 

Способ приготовления:

  1. Горох замочить в комнатной воде на ночь (чтобы побыстрее ― залить кипятком на 2―3 часа). Далее воду слить и добавить свежую.
  2. Варить бобы на медленном огне 2,5―3 часа, пока они не станут очень мягкими. В начале варки иногда добавляют немного соды, чтобы ускорить размягчение кожицы нута, ― но это по желанию.
  3. Орехи и семена лучше заранее замочить. Вы можете использовать лесной орех, грецкий, арахис, если любите, подсолнечные семена, кунжут ― почти все, что вам нравится.
  4. Когда бобы будут готовы, их нужно охладить в воде, затем слить избыток, но так, чтобы можно было использовать еще 500―600 мл отвара.
  5. Добавить все остальные ингредиенты и любым блендером сделать максимально однородное пюре, при необходимости добавляя отвар.

Готовый хумус может быть жидковатым, со временем он загустеет. Очень вкусно и необычно, если вы добавите к бобовым запеченные овощи, например, свеклу или морковь, даже сельдерей или какую-нибудь зелень. И специи ― зира, паприка. Помните, что горох готовится гораздо быстрее нута.

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