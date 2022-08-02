Лазанья: пошаговый рецепт

Лазанья: рецепт от Владимира Ярославского
Лазанья — классическое блюдо итальянской кухни. Тонкие слои теста с вкуснейшей начинкой не оставят никого равнодушным. Своим рецептом лазаньи поделился судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский. Пошаговый рецепт приготовления лазаньи читайте в материале.
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Ингредиенты на 4 порции:
- моцарелла — 250 г
- тесто для пасты — 250 г
- жареные белые грибы — 250 г
- рагу из кролика (или курицы) — 600 г
- пармезан — 50 г
- бешамель — 500 г
Приготовление:
- Начать нужно с кролика, делаем рагу: обжариваем большие куски кролика, добавляем обжаренный лук, свежий тимьян, розмарин, соль и перец, немного бульона и белого вина.
- Томим на слабом огне 1,5—2 часа.
- Остужаем и разбираем, отделяя кости и мякоть, то есть рвём на небольшие кусочки.
- Оставшуюся жидкость можно хорошо уварить и добавить к кусочкам кролика.
- Белые грибы обжариваем на растительном масле до румяного цвета, добавляем мелко нарезанный чеснок, сливочное масло и нарезанную петрушку.
- Обжариваем еще с минуту, приправляем солью.
- Для соуса бешамель берем 40 г муки, 50 г сливочного масла, 350 мл молока, 150 мл сливок, добавляем мускатный орех и соль.
- Тесто на пасту раскатываем толщиной 1 мм и вырезаем по форме, в которой планируем запекать лазанью. Тесто вам необходимо вырезать пластом 23х23 см. Потому как тесто приваривается, то есть увеличивается.
- Варим в подсоленной кипящей воде буквально 30 секунд.
- Достаем тесто с помощью шумовки и сразу же опускаем его в ледяную воду, чтобы остановить процесс приготовления и избежать слипания пластов.
- Приступаем к сборке.
- Смазываем форму сливочным маслом.
- Выкладываем на дно лист теста, на него кладем слой из кролика и нарезанную половину моцареллы.
- Снова слой теста, бешамель, белые грибы. Повторяем кролик и моцареллу.
- Затем тесто, соус, сверху пармезан. Смотрите схему на фото.
Запекать лазанью нужно при температуре 180—190 градусов 20 минут. До красивой румяной корочки, и можно ещё проверить температуру внутри — острие ножа подержать 5 секунд и проверить пальцами.
При подаче можно полить оливковым маслом, посыпать петрушкой, тимьяном или даже свежим майораном.
Приятного аппетита!
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Источник: фото взяты с Instagram yaroslavskyi_vova
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