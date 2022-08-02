Гороховый суп с галушками: рецепт от Лизы Глинской

российские захватчики в Украине уничтожают не только гражданские дома, стратегические объекты, памятники, храмы, больницы, а вообще стирают с лица земли целые города и села. Это сильно травмирует психику и оставляет кровавый след в человеческих сердцах. Кухня и готовка часто отвлекают многих людей от тяжелых переживаний, помогают перенастроиться и набраться сил. Именно поэтому Лиза Глинская в своих соцсетях решила поделиться с вами рецептом вкусного горохового супа с галушками.

Ингредиенты

Для супа:

вода

500 г гороха колотого

1 большая морковь

2 средних луковицы

400―500 г копченых ребер или 1 копченный куриный окорочок

3―4 картофелины

соль по вкусу

укроп свежий

Для галушек:

1 куриное яйцо

50 г сметаны

60 г муки

соль

Способ приготовления:

С вечера промываем горох и замачиваем его в холодной воде. Подготовленный горох заливаем холодной водой. Добавляем целую морковь, соль по вкусу. После закипания варим на слабом огне. Снимаем образующуюся пену. Добавляем нарезанные ребрышки или окорок, максимально мелко нарезанный лук. Варим еще где-то 30―40 минут. Добавляем кубики картофеля, продолжаем варить до готовности картофеля. Достаем морковь, даем немного остыть, затем натираем на мелкой терке и добавляем в суп. Делаем галушки. Для этого смешиваем все ингредиенты и маленькой ложкой постепенно бросаем тесто в сур. Варим еще 2―3 минуты, пока все галушки всплывут на поверхность. В самом конце добавляем мелко нарезанный укроп и соль, если нужно.

Больше по теме: Как приготовить сорбет: топ-10 рецептов в домашних условиях

Приятного аппетита!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ