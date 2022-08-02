Как приготовить банановый пирог: рецепт пошагово

Банановый пирог: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Банановый пирог ― невероятно вкусное блюдо, которое можно приготовить для всей семьи. Судья «МастерШеф. Битва сезонов» Эктор Хименес-Браво поделился секретами его приготовления, чтобы достичь сбалансированного вкуса. Пошаговый рецепт бананового пирога читайте в материале.

Больше по теме: Панеттоне с шоколадом: рецепт

Ингредиенты для карамели:

сахар — 50 г

вода комнатной температуры — 1 ст. л.

кипяток — 1 ст. л.

Ингредиенты для бисквита:

бананы — 2 шт.

яйца комнатной температуры — 2 шт.

сахар — 60 г

пакетик ванильного сахара

мука — 100 г

разрыхлитель — 1/2 ч. л.

топленое сливочное масло — 70 г

сливочное масло для формы — 30 г

Способ приготовления:

В сотейник высыпаем сахар, заливаем водой, ставим на маленький огонь. Вливаем кипяток, доводим до кипения. Выливаем карамель на дно формы для выпекания. Яйца, сахар, ванильный сахар хорошо взбиваем. Добавляем муку, разрыхлитель, сливочное масло, еще раз хорошо перемешиваем. Сверху на карамель выкладываем бананы кусочками и заливаем тестом. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Приятного аппетита!

Больше по теме: Творожная запеканка в яблоке: рецепт от Евгения Гребеника

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ