Что приготовить во время войны? Рецепт сладкого рисового пудинга от Евгения Клопотенко
01.08.2022
Что приготовить во время войны? Победитель проекта СТБ МастерШеф Евгений Клопотенко предлагает нам попробовать сладкий рисовый пудинг. Рецепт ― далее в материале.
Ингредиенты:
- рис ― 700―800 г
- яйца ― 4 шт.
- молоко ― 1 л
- сахар ― 150―200 г
Способ приготовления:
- Берете 700―800 г отварного риса. Чтобы сварить рис, просто залейте его водой в соотношении 1:2, доведите до кипения, накройте и снимите с огня. За 30 минут он сам себя приготовит.
- В отдельной миске взбиваете 4 яйца с 1л молока и 150―200 г сахара. Если молока нет, то есть три варианта на замену: просто вода; вода+сливочное масло; сухое молоко, разбавленное водой.
- Если у вас там есть какая-нибудь корица на кухне, или ванильный сахар, или цедра, то добавьте.
- Рис перекладываете в форму для запекания, заливаете яичной смесью и печете 45―60 минут при 180 градусах, пока не появится золотистая корочка. Для мультиварки тоже подходит.
Приятного аппетита!
Больше по теме: Колумбийский брауни: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ