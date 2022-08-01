Проекты
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
Все проекты
ua
МастерШеф

Что приготовить во время войны? Рецепт сладкого рисового пудинга от Евгения Клопотенко

01.08.2022

Что приготовить во время войны? Победитель проекта СТБ МастерШеф Евгений Клопотенко предлагает нам попробовать сладкий рисовый пудинг. Рецепт ― далее в материале.

Рецепт сладкого рисового пудинга от Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

  • рис ― 700―800 г
  • яйца ― 4 шт.
  • молоко ― 1 л
  • сахар ― 150―200 г

Способ приготовления:

  1. Берете 700―800 г отварного риса. Чтобы сварить рис, просто залейте его водой в соотношении 1:2, доведите до кипения, накройте и снимите с огня. За 30 минут он сам себя приготовит.
  2. В отдельной миске взбиваете 4 яйца с 1л молока и 150―200 г сахара. Если молока нет, то есть три варианта на замену: просто вода; вода+сливочное масло; сухое молоко, разбавленное водой.
  3. Если у вас там есть какая-нибудь корица на кухне, или ванильный сахар, или цедра, то добавьте.
  4. Рис перекладываете в форму для запекания, заливаете яичной смесью и печете 45―60 минут при 180 градусах, пока не появится золотистая корочка. Для мультиварки тоже подходит.

Приятного аппетита!

Больше по теме: Колумбийский брауни: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Сырники
МастерШеф

Сырники: рецепт от Владимира Ярославского

 рецепты, мастершеф
МастерШеф

Блины: рецепт от Владимира Ярославского

 соус цезарь
МастерШеф

Соус «Цезарь»: рецепт от Владимира Ярославского

 салат цезарь, салат цезарь рецепт, рецепт салата цезарь, как приготовить салат цезарь, салат цезарь от екатерины великой
МастерШеф

Салат «Цезарь» от Екатерины Великой

 Traditional Georgian and Armenian cuisine. Georgian khinkali with a cherry on a white plate, on a wooden table in a restaurant. Wine on the table. Copy space, selective focus
МастерШеф

Хинкали: рецепт от Сергея Денисова

 Аджика
МастерШеф

Аджика: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить