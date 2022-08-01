Гранола: пошаговый рецепт от Екатерины Великой

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Гранола от Екатерины Великой

01.08.2022

Гранола — сытный и полезный завтрак. Ее легко и просто приготовить в домашних условиях.  В отличие от магазинной, она не содержит химических добавок, лишнего сахара и гидрогенизированных жиров. Пошаговый рецепт от участницы  «МастерШеф»-5 Екатерины Великой найдете в материале.

гранола

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья 2 ст. л.
  • Орехи 1/3 ст. л.
  • Семечки 1/3 ст. л.
  • Изюм 1/3 ст. л.
  • Сухофрукты – горсть
  • Соль 1/4 ч. л.
  • Мед (или сахар) 1/2 ст. л.
  • Корица 1/2 ч.л.
  • Растительное масло 3 ст. л.
  • Вода 1 ст. л.

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Приготовление:

  1. Смешать в миске хлопья, соль и орехи.
  2. На слабом огне нагреть мёд, воду, корицу, растительное масло. Смешать до однородной массы. Вылить в сухие ингредиенты и перемешать.
  3. Разогреть духовку до 130 градусов.
  4. Смазать противень маслом и  равномерно распределить смесь.
  5. Запекать 3040 минут.
  6. Добавить сухофрукты и запекать ещё 1015 минут до золотистого цвета.
  7. В порцию гранолы добавить йогурт, фрукты, ягоды по вкусу.
  8. Хранить в банке с плотной крышкой.

Приятного аппетита!

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