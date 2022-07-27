Как приготовить соус Цезарь: рецепт пошагово

Соус «Цезарь»: рецепт от Владимира Ярославского

Соус «Цезарь» появился одновременно с одноименным и всем хорошо известным салатом. В 1924 году его создателем стал Цезарь Кардани, когда в США праздновали День независимости. Сегодня существует несколько вариаций приготовления этого соуса. Своим рецептом соуса «Цезарь» поделился судья «МастерШеф. Профессионалы» Владимир Ярославский. Подробнее читайте в материале.

Особенность моего рецепта состоит в том, что я люблю зерновую горчицу. То, как она работает в заправках и соусах, просто приводит меня в восторг, ну и, конечно же, тех, кому я готовлю такую вкуснятину. Еще очень давно я решил добавить зерновую горчицу в знаменитый соус, и результатом остался очень доволен. Теперь делюсь с вами.

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Ингредиенты:

зерновая горчица – 40 г

желтки – 2 шт.

растительное масло – 320 г

соль – 3 г

сахар – 15 г

винный уксус – 40 г

тертый пармезан – 20 г

анчоусы – 20 г

каперсы – 20 г

питьевой йогурт (без добавок) – 50 г

чеснок – 5 г

черный перец – по вкусу

Приготовление:

Желтки смешиваем с солью, сахаром, горчицей, черным перцем. Взбиваем венчиком до появления пены. Тонкой струйкой, особенно в начале, аккуратно вводим в несколько приемов растительное масло. Лучше брать оливковое, но подойдет любое рафинированное. Когда смесь стала густой, добавляем измельченные анчоусы, каперсы, чеснок, тертый пармезан, белый винный уксус. В самом конце добавляем любой натуральный питьевой йогурт без добавок. Соус готов!

Кроме рецепта, Владимир поделился несколькими нюансами приготовления и рекомендациями по хранению соуса «Цезарь»:

Не храните соус дольше четырех дней.

Обязательно помойте яйца перед готовкой.

Соус можно добавлять в абсолютно любые салаты и сэндвичи.

Приятного аппетита!

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Источник: фото взяты с Instagram yaroslavskyi_vova

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