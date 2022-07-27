Как приготовить соус Цезарь: рецепт пошагово

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МастерШеф

Соус «Цезарь»: рецепт от Владимира Ярославского

27.07.2022

Соус «Цезарь» появился одновременно с одноименным и всем хорошо известным салатом. В 1924 году его создателем стал Цезарь Кардани, когда в США праздновали День независимости. Сегодня существует несколько вариаций приготовления этого соуса. Своим рецептом  соуса «Цезарь» поделился судья  «МастерШеф. Профессионалы» Владимир Ярославский. Подробнее читайте в материале.

соус цезарь

Особенность моего рецепта состоит в том, что я люблю зерновую горчицу. То, как она работает в заправках и соусах, просто приводит меня в восторг, ну и, конечно же, тех, кому я готовлю такую вкуснятину. Еще очень давно я решил добавить зерновую горчицу в знаменитый соус, и результатом остался очень доволен. Теперь делюсь с вами.

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Ингредиенты:

  • зерновая горчица – 40 г
  • желтки – 2 шт.
  • растительное масло – 320 г
  • соль – 3 г
  • сахар – 15 г
  • винный уксус – 40 г
  • тертый пармезан – 20 г
  • анчоусы – 20 г
  • каперсы – 20 г
  • питьевой йогурт (без добавок) – 50 г
  • чеснок – 5 г
  • черный перец – по вкусу

Приготовление: 

  1. Желтки смешиваем с солью, сахаром, горчицей, черным перцем. Взбиваем венчиком до появления пены.
  2. Тонкой струйкой, особенно в начале, аккуратно вводим в несколько приемов растительное масло. Лучше брать оливковое, но подойдет любое рафинированное. 
  3. Когда смесь стала густой, добавляем измельченные анчоусы, каперсы, чеснок, тертый пармезан, белый винный уксус. 
  4. В самом конце добавляем любой натуральный питьевой йогурт без добавок. Соус готов!

Кроме рецепта, Владимир поделился несколькими нюансами приготовления и рекомендациями по хранению соуса «Цезарь»: 

  • Не храните соус дольше четырех дней.
  • Обязательно помойте яйца перед готовкой.
  • Соус можно добавлять в абсолютно любые салаты и сэндвичи.

Приятного аппетита!

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Источник: фото взяты с Instagram yaroslavskyi_vova

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