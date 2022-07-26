Аджика: пошаговый рецепт

Аджика: рецепт от Вадима Бжезинского (Павы)

Аджика — это острая приправа в виде пастообразной массы. Своим рецептом поделился победитель «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинский. Пошаговый рецепт аджики читайте в материале.

Ингредиенты:

помидоры — 2 кг

перец болгарский красный — 0,6 кг

свежий горький красный перец — 3 шт.

яблоко — 2 шт.

имбирь сухой — 2 ч. л.

сахар — 3 ст. л.

уксус — 20 мл

чеснок — 150 г

сок лимона — 1 шт.

базилик свежий — 70 г

хрен готовый — 2 ст. л.

оливковое масло — 50 мл

соль, перец черный — по вкусу

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Приготовление:

Чистим овощи, перекручиваем на мясорубке. Добавляем сухие специи, хрен, сок лимона, уксус и оливковое масло. Солим и перчим. Ставим на медленный огонь и доводим до кипения. Выпариваем около 30 — 40 мин.

Можно употреблять аджику в сыром виде: настоять около 2 часов и добавить мелко рубленый базилик.

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