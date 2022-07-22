Паста карбонара: рецепт от Евгения Гребеника
Карбонара — один из самых гениальных и однозначно самых популярных рецептов пасты в мире. Ее очень просто и легко приготовить, продукты для нее доступны, и вы сможете их найти в любом супермаркете. Карбонара имеет множество вариантов приготовления: со сливками, беконом или панчеттой, с сыром пармезан или пекорино. Сегодня своим домашним рецептом этого популярного блюда поделился победитель проекта «МастерШеф. Профессионалы»-2 Евгений Гребеник.
Ингредиенты (на 4 порции):
- Спагетти — 320 г
- Соль каменная для отваривания спагетти
- Бекон или грудинка свиная в/к — 160 г
- Желтки — 8 шт.
- Сливки 30% — 400 г
- Сыр Пармезан или любой выдержанный сыр — 150 г
- Щепотка мускатного ореха
- Черный перец горошком
Способ приготовления:
- Воду доводим до кипения, добавляем соль и отвариваем спагетти 8 минут.
- Параллельно на сковороде обжариваем бекон до румяной корочки, в конце обжаривания приправляем молотым черным перцем.
- Для соуса соединим в миске желтки куриных яиц (4 шт.), сливки и тёртый сыр. Смесь тщательно перемешиваем и приправляем щепоткой мускатного ореха.
- Отварные спагетти добавляем на сковородку с обжаренным беконом, вводим соус и интенсивно вымешиваем до загустения соуса.
- Выкладываем готовую пасту в тарелки, сверху при желании гарнируем желтком и посыпаем тертым сыром.
Приятного аппетита!
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