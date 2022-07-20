Сырники: пошаговый рецепт

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МастерШеф

Сырники: рецепт от Владимира Ярославского

20.07.2022

Сырники – простое, полезное и очень вкусное блюдо. Также оно идеально подходит для легкого и питательного завтрака. Своим рецептом поделился судья «МастерШеф. Битва сезонов» Владимир Ярославский. Пошаговый рецепт приготовления сырников читайте в материале.

Сырники

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Ингредиенты:

  • творог (отжатый) 300 г 
  • яйца – 1 шт.
  • сахар – 25 г
  • мука – 50 г (2 больших ложки с горкой)

Приготовление: 

  1. Смешать творог, яйцо и сахар вилкой.
  2. Добавить муку и еще раз перемешать. 
  3. Выложить на доску или стол, присыпанный мукой. 
  4. Сформировать «колбасу», нарезать ножом и сформировать сырники. 
  5. Обжарить с обеих сторон до румяности, потом запечь в духовке. 
  6. Или дожарить еще по 1 разу с обеих сторон уже под крышкой. В этом случае не делайте изделия очень толстыми. 
  7. Подаем с тем, что вы любите сметана, варенье или сгущенное молоко.
  8. На фото так подаю у себя в ресторане.
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Приятного аппетита!

Источник: фото взяты с Instagram yaroslavskyi_vova

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