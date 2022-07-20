Лазанья: пошаговый рецепт

Лазанья: рецепт от Владимира Ярославского

Лазанья — классическое блюдо итальянской кухни. Тонкие слои теста с вкуснейшей начинкой не оставят никого равнодушным. Своим рецептом лазаньи поделился судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский. Пошаговый рецепт приготовления лазаньи читайте в материале.

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Ингредиенты на 4 порции:

моцарелла — 250 г

тесто для пасты — 250 г

жареные белые грибы — 250 г

рагу из кролика (или курицы) — 600 г

пармезан — 50 г

бешамель — 500 г

Приготовление:

Начать нужно с кролика, делаем рагу: обжариваем большие куски кролика, добавляем обжаренный лук, свежий тимьян, розмарин, соль и перец, немного бульона и белого вина. Томим на слабом огне 1,5 — 2 часа. Остужаем и разбираем, отделяя кости и мякоть, то есть рвём на небольшие кусочки. Оставшуюся жидкость можно хорошо уварить и добавить к кусочкам кролика. Белые грибы обжариваем на растительном масле до румяного цвета, добавляем мелко нарезанный чеснок, сливочное масло и нарезанную петрушку. Обжариваем еще с минуту, приправляем солью. Для соуса бешамель берем 40 г муки, 50 г сливочного масла, 350 мл молока, 150 мл сливок, добавляем мускатный орех и соль. Тесто на пасту раскатываем толщиной 1 мм и вырезаем по форме, в которой планируем запекать лазанью. Тесто вам необходимо вырезать пластом 23х23 см. Потому как тесто приваривается, то есть увеличивается. Варим в подсоленной кипящей воде буквально 30 секунд. Достаем тесто с помощью шумовки и сразу же опускаем его в ледяную воду, чтобы остановить процесс приготовления и избежать слипания пластов. Приступаем к сборке. Смазываем форму сливочным маслом. Выкладываем на дно лист теста, на него кладем слой из кролика и нарезанную половину моцареллы. Снова слой теста, бешамель, белые грибы. Повторяем кролик и моцареллу. Затем тесто, соус, сверху пармезан. Смотрите схему на фото.

Запекать лазанью нужно при температуре 180—190 градусов 20 минут. До красивой румяной корочки, и можно ещё проверить температуру внутри — острие ножа подержать 5 секунд и проверить пальцами.

При подаче можно полить оливковым маслом, посыпать петрушкой, тимьяном или даже свежим майораном.

Приятного аппетита!

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Источник: фото взяты с Instagram yaroslavskyi_vova

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