Яблочная шарлотка: рецепт пошагово

Яблочная шарлотка: рецепт от победителя «МастерШеф»

Побаловать себя вкусной домашней выпечкой ― просто. Победитель «МастерШеф»-9 Сергей Денисов рассказал, как приготовить вкуснейшее лакомство ― яблочную шарлотку ― в домашних условиях. Подробнее ― в материале!

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Ингредиенты для теста:

Хлеб для сэндвичей ― +- 7 шт.

Сливочное масло ― 150 г

Ингредиенты для начинки:⠀

Яблоки Голден ― 6 шт.

Сливочное масло ― 50 г

Панировка ― 40 г

Сахар ― 40 г

Корица ― по вкусу

Ингредиенты для соуса:

Абрикосовый джем ― 130 г

Вишневый бренди ― 20 г

Вода ― +- 20 г

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Способ приготовления:⠀

Яблоки очистить и нарезать. Обжарить на медленном огне яблоки со сливочным маслом. Когда станут мягкие, добавить сахар и корицу. Срезать корки с хлеба и нарезать на полоски 3 см в ширину, высоту регулировать по высоте вашей формы. По размеру дна формы сделать из хлеба круг из 6 равных сегментов. Форму застелить пергаментом. В топленом сливочном масле обмакивать с одной стороны сначала сегменты дна, затем полоски и укладывать с нахлестом 1 см друг на друга. Яблокам дать остыть и смешать с сухарями. Джем, воду и бренди смешать и поставить на огонь. Выложить на хлеб слой яблок, хорошо трамбуя, далее немного сухарей, соус и закрыть все яблоками, хорошенько трамбуя с горкой. Шарлотку накрыть фольгой и поставить в духовку на 40 мин. при 190 градусах. Соус процедить, шарлотку достать и дать постоять в форме 5 мин, далее перевернуть на тарелку и смазать соусом.

Приятного аппетита!

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