Как приготовить блины: рецепт пшагово

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МастерШеф

Блины: рецепт от Владимира Ярославского

11.07.2022

Блины – одно из самых вкусных и универсальных блюд украинской кухни. Они идеально подойдут как для закуски, так и в качестве основного блюда. И даже в качестве десерта! Читайте в нашем материале рецепт блинов от судьи проекта «Мастершеф. Профессионалы»-3 Владимира Ярославского. 

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Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт. 
  • сахар – 25 г (1 ст. л. с горкой)
  • соль – 2 г (1 хорошая щепотка)
  • мука – 190 г (большой стакан с горкой) 
  • молоко – 500 мл 
  • растительное масло – 30 г
  • сливочное масло – 30 г

рецепты, мастершеф

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Приготовление:

  1. Для приготовления теста смешиваем половину молока, муку, яйца, соль и сахар. Перемешиваем до консистенции сметаны. 
  2. Затем понемногу добавляем оставшееся молоко. Оно должно быть комнатной температуры. 
  3. Полученную массу тщательно перемешиваем венчиком. Не взбиваем – чтобы не было пены – иначе края блинчиков будут рваные и сухие. 
  4. В самом конце добавляем растопленное масло (растительное и сливочное). 
  5. После добавления масла тесто сильно мешать не нужно. Масло в процессе жарки выделяется наверх блинчика, смазывает сковороду и не дает блинам слипаться вместе. 

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Публикация от Владимир Ярославский (@yaroslavskyi_vova)

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Толщина блина зависит от густоты теста. Для приготовления теста лучше всего выбирать обычную муку, не специальную «для блинов», поскольку в ней очень мало клейковины для тонкого изделия. 

Для блинчиков из гречневой или любой другой муки нужно обязательно добавлять  минимум 50% пшеничной муки. И в таком случае нужно брать с высокой клейковиной. 

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