Как приготовить стейк: советы Владимира Ярославского

Как приготовить стейк? Этот вопрос всегда будет актуальным для любителей ароматного и сочного мяса. Для того, чтобы приготовить действительно вкусный стейк, важно знать, какое мясо необходимо выбрать, температуру и технологию прожарки. Советы от судьи «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимира Ярославского, как правильно приготовить стейк, читайте в материале.

Для того, чтобы полакомиться вкусным и сочным стейком, важно знать некоторые секреты выбора мяса и непосредственно приготовления. Своими наблюдениями и советами поделился судья самого кулинарного проекта страны «МастерШеф. Профессионалы» Владимир Ярославский.

Как приготовить стейк: секреты от шеф-повара

Правильный стейк должен быть нарезан толщиной 2.5 – 3.5 см.

Мясо необходимо достать из холодильника минимум за час до жарки.

Идеальная прожарка – это ваш вкус, но я, в зависимости от части мяса, рекомендую Medium или Medium rare.

Жарим дома на обычной сковороде, на хорошо разогретом масле, с каждой стороны по 2 раза, до румяной корочки.

Солить и перчить стейк нужно уже на второй жарке, иначе мясо будет выделять много сока.

Откладываем в теплое место, например, на деревянную доску с фольгой, на 10 – 15 минут.

Затем разогреваем сковороду, кладем мясо, ароматные травы, чеснок и сливочное масло, солим, перчим и доводим еще раз до румяной красивой ароматной корочки, обильно и не жалея солим и перчим.

Правильный стейк не «течет» на тарелке!

Температура прожарки стейка: личные наблюдения Владимира Ярославского

Прожарка – это температура внутри стейка:

Rare (сырой) – 39–41 °С Medium rare – 42–47 °С Medium – 48–53 °С Medium well – 57 °С Well done – 65 °С Very well done – 75 °С

Последние 2 не рекомендую совсем – лучше уже тушеное мясо есть.

Приятного аппетита!

Источник: Instagram yaroslavskyi_vova

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