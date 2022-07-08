Как приготовить стейк: советы Владимира Ярославского
Как приготовить стейк? Этот вопрос всегда будет актуальным для любителей ароматного и сочного мяса. Для того, чтобы приготовить действительно вкусный стейк, важно знать, какое мясо необходимо выбрать, температуру и технологию прожарки. Советы от судьи «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимира Ярославского, как правильно приготовить стейк, читайте в материале.
Для того, чтобы полакомиться вкусным и сочным стейком, важно знать некоторые секреты выбора мяса и непосредственно приготовления. Своими наблюдениями и советами поделился судья самого кулинарного проекта страны «МастерШеф. Профессионалы» Владимир Ярославский.
Как приготовить стейк: секреты от шеф-повара
- Правильный стейк должен быть нарезан толщиной 2.5–3.5 см.
- Мясо необходимо достать из холодильника минимум за час до жарки.
Идеальная прожарка – это ваш вкус, но я, в зависимости от части мяса, рекомендую Medium или Medium rare.
- Жарим дома на обычной сковороде, на хорошо разогретом масле, с каждой стороны по 2 раза, до румяной корочки.
Солить и перчить стейк нужно уже на второй жарке, иначе мясо будет выделять много сока.
- Откладываем в теплое место, например, на деревянную доску с фольгой, на 10–15 минут.
- Затем разогреваем сковороду, кладем мясо, ароматные травы, чеснок и сливочное масло, солим, перчим и доводим еще раз до румяной красивой ароматной корочки, обильно и не жалея солим и перчим.
Правильный стейк не «течет» на тарелке!
Температура прожарки стейка: личные наблюдения Владимира Ярославского
Прожарка – это температура внутри стейка:
- Rare (сырой) – 39–41 °С
- Medium rare – 42–47 °С
- Medium – 48–53 °С
- Medium well – 57 °С
- Well done – 65 °С
- Very well done – 75 °С
Последние 2 не рекомендую совсем – лучше уже тушеное мясо есть.
Приятного аппетита!
Источник: Instagram yaroslavskyi_vova
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