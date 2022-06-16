Тесто для пиццы: рецепт от Владимира Ярославского
16.06.2022
Обожаете пиццу, но терпеть не можете готовить тесто своими руками? Секрет приготовления отличнейшего теста для пиццы нам раскрыл судья шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский. Подробнее читайте в материале.
Ингредиенты:
- мука хлебопекарная (обогащенная белком) высшего сорта — 800 г
- вода комнатной температуры — 550 мл
- соль — 12—14 г
- сухие дрожжи — 4 г
- оливковое масло — 15 г
Способ приготовления:
- Сухие дрожжи разводим в едва теплой воде, даем постоять минут 15.
- Добавляем примерно половину муки, замешиваем тесто и, накрыв полотенцем, даем постоять 2—3 часа при комнатной температуре.
- Эта первая «опара» должна подойти 2—3 раза.
- Далее вмешиваем оставшуюся муку, соль и масло и еще даем постоять примерно час—полтора. Тесто должно увеличиться в 2 раза.
- Формируем шары — из этого количества должно получиться 6 штук, но вы можете сделать и 5, и 4. Для этого делим тесто и скатываем его в шары руками. Можно даже предварительно слепить руками, а потом «закатать».
- Оставляем на ночь в холодильнике, но можно и чуть больше — даже 2—3 суток!
- Достаем уже сформированный шар теста, немного растягиваем руками по кругу.
- Берем пергамент, посыпаем его мукой и уже полностью формируем основу для пиццы.
- Выкладываем на тесто свою любимую начинку и ставим в разогретую до 240 ° C духовку примерно на 8—10 минут.
Приятного аппетита!
Больше по теме: Домашняя баранина от Владимира Ярославского
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0id3d3LnN0Yi51YS9tYXN0ZXJjaGVmIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+IC0tPg0K
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+