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Холодный свекольник: рецепт от Владимира Ярославского

16.06.2022

Холодный свекольник – вкус знакомый многим из детства. Этот освежающий суп радует не только вкусом, но и своими полезными качествами. Секретами приготовления холодного свекольника поделился судья «МастерШеф. Битва сезонов» Владимир Ярославский. Пошаговый рецепт холодного свекольника читайте в материале.

холодный свекольник рецепт от владимира ярославского

Ингредиенты:

  • большая печеная свекла – 1 шт.
  • средний огурец – 1 шт.
  • вареное яйцо – 3 шт.
  • редис – 2 шт.
  • вареный картофель – по вкусу
  • куриный бульон – 1/2 л
  • куриное бедрышко отварное – 1 шт.
  • зеленый лук, петрушка, укроп – в неограниченном количестве
  • горчица – 2 ч. л.
  • сок 1/4 лимона
  • сметана 25% – 150-200 г
  • соль по вкусу

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Приготовление:

  1. Смешиваем вареные желтки с солью и горчицей.
  2. Добавляем сметану и хорошо растираем, потом добавляем бульон.
  3. Свеклу, редис, огурец и белок вареного яйца нарезаем мелкой соломкой.
  4. Зелень нарезаем просто мелко.
  5. Все смешиваем и отправляем в холодильник на пару часов настояться до малинового цвета.
  6. Доводим ещё раз до вкуса  и подаем.

Советы от Владимира Ярославского:

  1. Свеклу берите средних размеров и самого яркого цвета – она вкуснее.
  2. Зелени никогда не жалейте – чем больше тем вкуснее.
  3. Не жалейте горчицы, и если «нехватка» вкуса, значит добавьте соли и лимонного сока ещё.
  4. Никогда не используйте в супы «кучерявую» петрушку она прям режет горло и не имеет яркого вкуса и аромата

Приятного аппетита!

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