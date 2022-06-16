Гранола — сытный и полезный завтрак. Ее легко и просто приготовить в домашних условиях. В отличие от магазинной, она не содержит химических добавок, лишнего сахара и гидрогенизированных жиров. Пошаговый рецепт от участницы «МастерШеф»-5 Екатерины Великой найдете в материале.

Ингредиенты:

Овсяные хлопья – 2 ст. л.

Орехи – 1/3 ст. л.

Семечки – 1/3 ст. л.

Изюм – 1/3 ст. л.

Сухофрукты – горсть

Соль – 1/4 ч. л.

Мед (или сахар) – 1/2 ст. л.

Корица – 1/2 ч.л.

Растительное масло – 3 ст. л.

Вода – 1 ст. л.

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Приготовление:

Смешать в миске хлопья, соль и орехи. На слабом огне нагреть мёд, воду, корицу, растительное масло. Смешать до однородной массы. Вылить в сухие ингредиенты и перемешать. Разогреть духовку до 130 градусов. Смазать противень маслом и равномерно распределить смесь. Запекать 30 – 40 минут. Добавить сухофрукты и запекать ещё 10 – 15 минут до золотистого цвета. В порцию гранолы добавить йогурт, фрукты, ягоды по вкусу. Хранить в банке с плотной крышкой.

Приятного аппетита!

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