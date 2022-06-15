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Шакшука: рецепт от Кати Песковой

15.06.2022

Шакшука – отличное блюдо, которое можно приготовить на завтрак. Шеф-кондитер и участница «МастерШеф. Профессионалы» Екатерина Пескова поделилась с нами своим рецептом приготовления шакшуки. Подробнее – в материале.

Шакшука: рецепт от Кати Песковой

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Ингредиенты:

  • яйца — 34 шт.
  • вода — 300 мл
  • томатная паста — 1 ст. л.
  • кориандр
  • куркума
  • зира
  • паприка
  • соль
  • перец
  • мед
  • чили
  • кинза
  • базилик
  • лук — 1/2 шт.
  • перец красный — 1 шт.
  • помидоры — 400 г
  • оливковое масло

Способ приготовления:⠀

  1. Возьмите хорошую сковороду, так как традиционно шакшука подаётся в сковороде.
  2. На большом огне обжарьте на оливковом масле лук и красный перец.
  3. Добавьте специи: кориандр, зиру, паприку, куркуму, чили.
  4. Добавляем помидоры и ложку томатной пасты.
  5. Залейте всё водой и тушите 15 минут.
  6. Добавьте мёд или сахар (можно добавить листья свежего базилика).
  7. Сделайте лунки в массе и вбейте туда яйца. Готовьте до состояния ещё жидкого желтка.
  8. Украсьте кинзой.

Приятного аппетита!

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