Чебуреки: рецепт от Владимира Ярославского

Чебуреки ― блюдо, возможно, для фигуры и не полезное, зато такое вкусное и ароматное, что изредка можно себя и побаловать им! Секрет приготовления вкусных чебуреков нам раскрыл судья шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский. Подробнее читайте в материале.

Ингредиенты для теста:

мука ― 300 г

кипяток ― 200 мл

соль

Ингредиенты для начинки:

мясной фарш ― 250 г

томат ― 1 шт.

лук ― 1 шт.

сыр ― 150 г

вода ― 25 мл

соль

перец

Растительное масло для жарки ― 500 мл

Способ приготовления теста:

275 г муки и соль залить горячей водой (70 градусов) и перемешать деревянной ложкой. Оставить немного остыть и еще достаточно теплым хорошо вымесить, добавляя необходимое количество муки. Должно выйти эластичное, но не очень тугое тесто. Оставить под миской отлежаться.

Способ приготовления начинки:

Натереть на мелкой терке лук, целый томат и сыр. Смешать с мясным фаршем, добавить ароматную соль с травами. Добавить 25 мл воды ― чтобы фарш был очень сочным ― и хорошо вымесить.

Способ приготовления чебуреков:

Тоненько раскатать кусочек теста, припыливая мукой, вырезать круг с помощью крышки. На половину круга положить хорошую ложку фарша, накрыть другой половиной, слегка прижать руками, выпуская избыточный воздух, и скрепить края надавливаем вилкой. Разогреть масло на достаточно большом огне и проверить, как жарится кусочек теста. Жарить каждый чебурек около минуты с одной стороны и с другой. Чебурек будет готов тогда, когда начнет «надуваться», ― это внутри закипела начинка. Тогда его надо быстро и осторожно вынуть на бумажную салфетку.

Есть лучше, сложив пополам, чтобы образовался «конверт» и не вытекал сок.

Приятного аппетита!

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