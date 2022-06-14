Как приготовить эклеры: рецепт пошагово от Игоря Фоменко

Эклеры: рецепт от Игоря Фоменко
14.06.2022
Игорь Фоменко, участник «МастерШеф» среди подростков, и после проекта продолжает серьезно заниматься кулинарией. Парень стал кулинарной звездой в своем регионе — он активно проводит мастер-классы, участвует в кулинарных конкурсах и готовит торты под заказ. Вот и сейчас Игорь поделился с нами рецептом нежных эклеров — читайте в материале.
Ингредиенты для заварного теста:
- молоко — 120 мл
- вода — 120 мл
- сливочное масло — 100 г
- мука — 150 г
- соль — щепотка
- сахар — 5 г
Ингредиенты для заварного крема:
- яйца — 4 шт.
- сахар — 200 г
- пшеничная мука — 40 г
- ванильный сахар — 1 пакетик
- молоко — 500 мл
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Способ приготовления:
- Приготовьте заварное тесто. Смешайте молоко, воду, сливочное масло и доведите до кипения. Сразу после закипания добавьте муку, соль, сахар и перемешайте. Заваривайте тесто, пока не образуется однородный комок и на дне сотейника не появится золотистая корочка.
- Через насадку «Закрытая звезда» отсадите тесто полосками длиной 7–10 см на расстоянии 3–5 см друг от друга.
- Отправьте пирожные в духовку, предварительно разогретую до 205 °С, и выпекайте 20 мин. В это время категорически запрещено открывать духовку.
- По прошествии этого времени понизьте температуру до 150–160 °С и продолжайте выпекать еще 15 мин. Во время этого процесса желательно на пару минут приоткрыть духовку, чтобы вышел лишний пар.
- Когда эклеры будут готовы, дайте им остыть.
- Приготовьте заварной крем. Соедините яйца, сахар, муку, ванильный сахар и взбейте все венчиком. Добавьте холодное молоко и взбейте миксером. Доведите крем до кипения на среднем огне, постоянно помешивая. После снимите крем с огня, плотно закройте пищевой пленкой и дайте остыть до комнатной температуры.
- Соберите пирожные. Через кондитерский мешок заполните эклеры кремом с двух сторон. Сверху полейте шоколадной глазурью.
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