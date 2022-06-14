Как приготовить эклеры: рецепт пошагово от Игоря Фоменко

Игорь Фоменко, участник «МастерШеф» среди подростков, и после проекта продолжает серьезно заниматься кулинарией. Парень стал кулинарной звездой в своем регионе — он активно проводит мастер-классы, участвует в кулинарных конкурсах и готовит торты под заказ. Вот и сейчас Игорь поделился с нами рецептом нежных эклеров — читайте в материале.

Ингредиенты для заварного теста:

молоко — 120 мл

вода — 120 мл

сливочное масло — 100 г

мука — 150 г

соль — щепотка

сахар — 5 г

Ингредиенты для заварного крема:

яйца — 4 шт.

сахар — 200 г

пшеничная мука — 40 г

ванильный сахар — 1 пакетик

молоко — 500 мл

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Способ приготовления:

Приготовьте заварное тесто. Смешайте молоко, воду, сливочное масло и доведите до кипения. Сразу после закипания добавьте муку, соль, сахар и перемешайте. Заваривайте тесто, пока не образуется однородный комок и на дне сотейника не появится золотистая корочка. Через насадку «Закрытая звезда» отсадите тесто полосками длиной 7 – 10 см на расстоянии 3 – 5 см друг от друга. Отправьте пирожные в духовку, предварительно разогретую до 205 °С, и выпекайте 20 мин. В это время категорически запрещено открывать духовку. По прошествии этого времени понизьте температуру до 150 – 160 °С и продолжайте выпекать еще 15 мин. Во время этого процесса желательно на пару минут приоткрыть духовку, чтобы вышел лишний пар. Когда эклеры будут готовы, дайте им остыть. Приготовьте заварной крем. Соедините яйца, сахар, муку, ванильный сахар и взбейте все венчиком. Добавьте холодное молоко и взбейте миксером. Доведите крем до кипения на среднем огне, постоянно помешивая. После снимите крем с огня, плотно закройте пищевой пленкой и дайте остыть до комнатной температуры. Соберите пирожные. Через кондитерский мешок заполните эклеры кремом с двух сторон. Сверху полейте шоколадной глазурью.

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