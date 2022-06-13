Тарт с заварным кремом и клубникой от Екатерины Великой
13.06.2022
Тарт считается типичным блюдом французской кухни. Это открытый пирог из специально приготовленного песочного теста. Его употребляют как в качестве основного блюда, так и в качестве десерта. Пошаговый рецепт тарта с заварным кремом и клубникой от финалистки «МастерШеф»-5 Екатерины Великой найдете в материале.
Ингредиенты:
Песочное тесто:
- Мука
- Сливочное масло – 150 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сахарная пудра – 2 ст. л.
- Вода – 1.5 стакана
Заварной крем:
- Молоко – 500 мл
- Сахар – 150 г
- Яйцо – 2 шт.
- Мука – 60 г
- Сливочное масло – 20 г
- Экстракт ванили – 10 г
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Приготовление:
- Просеять муку горкой на стол (рабочая поверхность не должна быть теплой, чем холоднее – тем лучше).
- Сделать «колодец», добавить туда яйцо, сахар, масло и влить ледяную воду.
- Соединить внутри воронки все компоненты и сразу замесить тесто.
- Когда тесто станет однородным и мягким, скатать в шар, завернуть в пленку и отправить в холодильник на 30 минут.
- Раскатать тесто.
- Тарталетку выпекать при температуре 180 градусов 15 мин., до полной готовности.
- В кастрюлю налить молоко и насыпать сахар. Нагреть до растворения сахара.
- Яйца и муку перемешать до образования однородной массы.
- В яичную смесь влить половину молока. Перемешать. Добавить вторую часть молока и снова перемешать.
- Поставить кастрюлю на огонь, постоянно перемешивая, довести массу до кремообразного состояния.
- Снять с огня. Добавить сливочное масло и ванильный сахар.
- Накрыть пленкой. Дайте остыть до комнатной температуры.
- Наполнить тарталетку кремом. Украсить клубникой и мятой.
Приятного аппетита!
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