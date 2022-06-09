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Пирог с клубникой: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

09.06.2022

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения, ресторатор и судья проекта «МастерШеф» на СТБ Эктор Хименес-Браво поделился рецептом легендарного пирога с клубникой! Нежный ароматный пирог с сезонной ягодой – его легко приготовить к чаю.

Пирог с клубникой: рецептИнгредиенты:

  • Яйца – 2 шт
  • Сахар – 90 грамм
  • Ванильный сахар – 10 грамм
  • Йогурт без добавлений – 200 грамм
  • Масло растительное – 120 грамм
  • Разрыхлитель – 10 грамм
  • Мука – 220 грамм
  • Клубника – 400 грамм +1 ст. л. крахмала

Форма разъемная – 20 см

Способ приготовления:

  • Взбить яйца с сахаром и ванильным сахаром
  • Добавьте йогурт, растительное масло, взбивайте дальше
  • Просейте муку и разрыхлитель, взбивайте
  • Застелите форму пергаментом, смажьте сливочным маслом или маслом 
  • Выливаем половину теста
  • Вымытую клубнику режем на 4 части, обваливаем в крахмале, выкладываем половину клубники
  • Выливаем остальное тесто
  • Сверху выкладываем оставшуюся клубнику
  • Выпекаем 1 час при температуре 160С

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